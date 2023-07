The Witcher Staffel 3 stellt im Finale 7 neue Hauptfiguren vor – und 6 davon kriegen schon nächstes Jahr eine eigene Serie

Bevor sich Henry Cavill verabschiedet, werden in The Witcher Staffel 3 Teil 2 noch 7 neue Hauptfiguren vorgestellt, die in Zukunft noch wichtig werden. Die Besetzung steht auch schon fest.

Henry Cavills Abenteuer als Geralt in der Netflix-Serie The Witcher neigen sich dem Ende zu. Noch insgesamt drei Episoden von Staffel 3 gibt es ab 27. Juli zu sehen, in denen sich die Ereignisse überschlagen werden. Uns erwarten nicht nur ein brutaler Zauber-Krieg auf Thanedd und Geralts letzter Kampf, sondern auch die Vorstellung von sieben neuen Charakteren, die ab Staffel 4 zum wichtigen Bestandteil der Handlung werden. Lest hier alle Infos.

Achtung, es folgen leichte Spoiler zu den nächsten Folgen von The Witcher Staffel 3:

The Witcher Staffel 3: Marvel-Star wird zu Geralts neuer Weggefährtin Milva

Mit Blick auf Promobilder und die Geschehnisse aus der Romanvorlage Die Zeit der Verachtung wird Geralt diese Staffel zurück in den Brokilon-Wald kehren, der Dryaden-Heimat aus Staffel 1. An diesem Ort trifft er auf die Jägerin, Fährtensucherin und Bogenschützin Milva, die sich dem Hexer bei seinen kommenden Abenteuern anschließt.

Netflix Milva in The Witcher Staffel 3

Die Figur wird nicht nur ab der nächsten Staffel zur wichtigen Hauptfigur, sondern wurde auch prominent besetzt. Milva wird nämlich von der chinesischen Schauspielerin Meng'er Zhang verkörpert, die bereits in dem MCU-Film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ihre Kampfkünste unter Beweis stellen konnte. Darin war sie als Xu Xialing, die Schwester des Superhelden Shang-Chi, zu sehen.

The Witcher Staffel 3 stellt Die Rattenbande vor, die sogar eine eigene Serie bekommt

Eine der größten Wendungen in Ciris Geschichte steht in Teil 2 von Staffel 3 bevor. Getrennt von Geralt und Yennefer (Anya Chalotra) trifft sie in der Buchvorlage auf eine junge Diebesbande: die Ratten. Der erste Teaser für das Staffel 3-Finale enthüllt zwei der insgesamt sechs neuen Hauptfiguren.

Bei den Ratten handelt es sich um sechs junge Außenseiter:innen, die inmitten des Krieges des Kaiserreichs Nilfgaard viel Leid erfahren und zueinander gefunden haben. Ein Mitglied haben wir sogar schon in Episode 3 dieser Staffel kurz zu sehen bekommen: Mistle.

Netflix Mistle in The Witcher Staffel 3

Das ist die Besetzung der Rattenbande:

Giselher (Ben Radcliffe) ist der Anführer der Bande und ein Deserteur der Armee von Nilfgaard

(Ben Radcliffe) ist der Anführer der Bande und ein Deserteur der Armee von Nilfgaard Mistle (Christelle Elwin) geriet nach dem Tod ihrer Familie schließlich in die Fänge von Menschenhändlern und wurde später von Nilfgaardern misshandelt

(Christelle Elwin) geriet nach dem Tod ihrer Familie schließlich in die Fänge von Menschenhändlern und wurde später von Nilfgaardern misshandelt Kayleigh (Fabian McCallum) verlor seine gesamte Familie bei einem Angriff durch die Nilfgaarder

(Fabian McCallum) verlor seine gesamte Familie bei einem Angriff durch die Nilfgaarder Iskra / Flamme (Aggy K. Adams) ist eine Waldelfe, die von ihrem Volk verstoßen und von Giselher aufgenommen wurde

(Aggy K. Adams) ist eine Waldelfe, die von ihrem Volk verstoßen und von Giselher aufgenommen wurde Reef (Juliette Alexandra) ist ein junger Nilfgaarder, der nach einer Strafexpedition verletzt zurückgelassen wurde

(Juliette Alexandra) ist ein junger Nilfgaarder, der nach einer Strafexpedition verletzt zurückgelassen wurde Asse (Connor Crawford) verlor seine gesamte Familie ebenfalls bei einem Angriff durch die Nilfgaarder

Wenn wir die Ratten in Staffel 3 zum ersten Mal zu Gesicht bekommen, werden sie auf ihr zukünftiges siebtes Mitglied treffen. In der Vorlage schließt sich Ciri nämlich den jungen Bandit:innen für eine längere Zeit an. Im Interview mit Moviepilot gab Schauspielerin Freya Allan bereits einen kleinen Ausblick auf Ciris neue Familieneinheit:

Diese Art von Dynamik wird für mich sehr erfrischend sein. Mit einer großen Gruppe von Leuten in meinem Alter zusammen zu sein, wird wirklich Spaß machen. Ich habe sie alle kennengelernt und sie sind alle perfekt für ihre Rollen besetzt.

Die Besetzung aller Ratten ist bereits seit einiger Zeit bekannt, da sie noch von der 4. Staffel The Witcher ihre eigene Spin-off-Serie anführen werden. Die Dreharbeiten dazu endeten erst kürzlich in Südafrika. Ob auch wirklich alle sechs Mitglieder vor Ende dieser Staffel auftauchen, ist noch nicht bestätigt.

Wann kommt The Witcher Staffel 3, Teil 2 zu Netflix?

The Witcher Staffel 3 wird bei Netflix in zwei Teilen veröffentlicht. Ausgabe 1 mit insgesamt fünf Folgen steht seit dem 29. Juni 2023 bei Netflix zum Abruf bereit. Die restlichen drei Folgen werden am 27. Juli 2023 veröffentlicht.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.