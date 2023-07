Henry Cavills letzte Schlacht in The Witcher: So schockierend geht es in Staffel 3 Teil 2 laut Buchvorlage weiter

Netflix' The Witcher Staffel 3 verabschiedet sich mit einem Cliffhanger in die Pause. Hier erfahrt ihr, die Buchvorlage und der Trailer zu den nächsten Folgen verraten.

Die dritte Staffel der Fantasy-Serie The Witcher wird in zwei Teilen veröffentlicht. Ehe es am 27. Juli 2023 mit Ausgabe 2 auf Netflix weitergeht, hinterlässt uns Folge 5 mit einem Cliffhanger, der die Wartezeit schon jetzt unerträglich macht.

Wann und wie es für Geralt, Ciri und Yennefer weitergeht und was die Buchvorlage sowie der erste Trailer zu Teil 2 bereits über Henry Cavills finale drei Episoden als Hexer verraten, haben wir euch hier zusammengefasst. Achtung, es folgen Spoiler zu The Witcher Staffel 3, Teil 1.

The Witcher Staffel 3: Das Ende von Folge 5 bereitet den Thanedd-Coup für Teil 2 vor

Ein großes Rätsel, das sich durch die ersten fünf Folgen der Staffel zieht, ist die Frage nach dem mysteriösen Auftraggeber, der Rience (Sam Woolf) auf Ciri (Freya Allan) angesetzt und die falsche Ciri durch Gedankenmanipulation "kreiert" hat. Nach dem ereignisreichen Festball auf Thanedd haben wir nun endlich die Antwort.

Netflix Vilgefortz in The Witcher

Geralt (Cavill) und Yennefer (Anya Chalotra) müssen erkennen, dass Vilgefortz (Mahesh Jadu), der Anführer der Bruderschaft, in Wahrheit der gesuchte Oberschurke ist. Wie lange er schon ein falsches Spiel spielt, welche Pläne er genau verfolgt und wie mächtig er als Gegner wirklich ist, werden wir hoffentlich in Teil 2 erfahren.

Kurz nach der schockierenden Erkenntnis trennen sich die Wege von Geralt und Yennefer und Folge 5 endet mit einem dramatischen Cliffhanger. Yennefer will Tissaia (MyAnna Buring) finden und vor Vilgefortz warnen. Geralt soll derweil nach einem Fluchtweg suchen. Vor dem Schlafgemach hallen Schreie durch das Schloss. Direkt wird der Hexer von Dijkstra (Graham McTavish) überrascht, der ihm ein Messer an die Kehle hält. Da Geralt sich für keine Seite entschieden hat, ist er nun der Feind des Redaniers.

Der Plan, den Norden mithilfe aller Zauberer zu vereinen, scheint gescheitert zu sein. Schon während des Thanedd-Balls versuchten gegensätzliche Fraktionen Personen für ihre Seite in einem nahenden Kampf zu gewinnen. Und dieser ist jetzt gekommen. Am Ende von Folge 5 beginnt der Thanedd-Coup, dessen wahres Ausmaß wir erst in Teil 2 zu sehen bekommen. Eines ist mit Blick auf die Romanvorlage aber sicher: Uns erwartet ein Ereignis, das der Roten Hochzeit aus Game of Thrones nicht unähnlich ist.

Achtung, ab hier folgen Buch-Spoiler. Wenn ihr ohne Vorwissen in die nächsten The Witcher-Folgen starten wollt, lest besser nicht weiter.



The Witcher Staffel 3: Die größten Ereignisse aus der Buchvorlage kommen erst noch

Netflix Der Kampf auf Thanedd wird blutig

The Witcher Staffel 3 adaptiert die Handlung des Romans Die Zeit der Verachtung *, des zweiten Bandes der Hexer-Saga von Andrzej Sapkowski. Ein Blick auf die Vorlage verrät bereits, wie es voraussichtlich im bombastischen Teil 2 weitergeht. Die größten Ereignisse aus dem Buch spart sich die Staffel nämlich für die finalen drei Episoden auf. Und einige davon sind schon im ersten Trailer zu sehen.

Der Thanedd Coup wird voraussichtlich direkt in Folge 6 zu sehen sein. In der Vorlage lassen Dijkstra und seine Mitstreitenden alle Nilfgaard-Anhänger und alle, die sich nicht für eine Seite entschieden haben, verhaften. Bald aber eskaliert die Lage und es bricht eine verheerende Schlacht unter den Zauberern und Zauberinnen aus. Dabei gibt es zahlreiche Todesopfer.

Netflix Geralts großes Duell steht bevor

Für Geralt enden die Ereignisse auf Thanedd mit einem epischen Duell, bei dem der Hexer gegen den mächtigen Vilgefortz antritt. Hier zeigt der magische Schurke erstmals, was er wirklich auf dem Kasten hat. Auch Yennefer wird im Zuge der Zauber-Schlacht von ihrer Hexer-Familie getrennt.

Der aufregendste Teil von Ciris Geschichte wurde in Staffel 3 bisher noch nicht erzählt. In der Romanvorlage kann sie dem Schlachtgetümmel durch ein Portal entkommen und landet in einer weiten Wüste. Dort beginnt für sie ein bitterer Kampf ums Überleben sowie ein gemeinsames Abenteuer mit einem Einhorn.

Netflix Ciri trifft ein Einhorn in der Wüste

Mit Blick auf die Vorlage könnte uns am Ende von Staffel 3 auch ein erster Auftritt der Rattenbande erwarten. Ein Mitglied dieser jungen Diebesbande, der sich Ciri am Ende von Die Zeit der Verachtung anschließt, haben wir sogar schon in Folge 3 zu sehen bekommen: die Banditin Mistle (Christelle Elwin). Die Rattenbande wird nicht nur in kommenden Staffeln noch wichtig, sondern führt auch demnächst eine eigene Spin-off-Serie auf Netflix an, die ihre Vorgeschichte ergründet.

Die wichtigste Frage für Teil 2 kann aber selbst die Hexer-Vorlage nicht beantworten: Wird uns Staffel 3 noch einen triftigen Grund liefern, warum Geralt ab Staffel 4 nicht mehr wie Henry Cavill, sondern Liam Hemsworth aussehen wird? Oder wird die nahende Umbesetzung völlig ignoriert?

The Witcher Staffel 3: Wann kommen die Folgen 6, 7 und 8 zu Netflix?

Wie bereits bei den Serien-Hits Stranger Things und You - Du wirst mich lieben hat sich Netflix für eine zweigeteilte Veröffentlichung der 3. Staffel The Witcher entschieden.

Ausgabe 1 mit insgesamt 5 Folgen steht seit dem 29. Juni 2023 bei Netflix zum Abruf bereit. Ausgabe 2 beinhaltet die verbleibenden Episoden 6 bis 8, die am 27. Juli 2023 auf Netflix veröffentlicht werden.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.