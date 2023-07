The Witcher Staffel 3 Teil 2: Versteckter Netflix-Trailer zeigt blutigen Zauber-Krieg mit Henry Cavill, aber ihr könnt ihn nur mit einem Trick schauen

The Witcher Staffel 3 fährt ab Folge 6 ein Fantasy-Action-Feuerwerk auf. Das verrät der erste Teaser Trailer zu Teil 2, den ihr derzeit nur mit einem Trick schauen könnt.

Kein Sorge, die 3. Staffel The Witcher besteht nicht nur aus fünf Folgen. Noch insgesamt drei Episoden werden im Juli auf Netflix veröffentlicht, in denen sich Henry Cavill ein letztes Mal als Geralt von Riva beweisen kann. Nach dem stark Charakter-fokussierten ersten Teil erwarten uns in den Folgen 6 bis 8 endlich mehr Kampfszenen und blutige Fantasy-Action. Das verrät bereits der erste Teaser-Trailer, den Netflix versteckt hat.

Netflix versteckt den Trailer zu The Witcher Staffel 3 Teil 2: So könnt ihr ihn sehen

Netflix Geralt in The Witcher Staffel 3 Teil 2

Den ersten Teaser zu Ausgabe 2 könnt ihr derzeit nur auf einem Weg sehen. Bei YouTube oder in der Trailer-Sektion der The Witcher-Serie ist er noch nicht zu finden. Um die Vorschau auf die nächsten drei Folgen zu schauen, müsst ihr stattdessen den Abspann von Episode 5 abwarten.

Sobald ihr am Ende des Midseason-Finales angekommen seid, wird der Teaser automatisch als nächster Titel abgespielt. Dieser ist zwar nur 58 Sekunden lang, verrät aber schon einige spannende Details zur Handlung von The Witcher Staffel 3 Teil 2.

The Witcher Staffel 3: Henry Cavills letzter Kampf und ein magisches Einhorn im Trailer zu Teil 2

Netflix In Teil 2 von The Witcher Staffel 3 versucht sich Ciri an Feuermagie

Was die Buchvorlage zu den letzten Folgen von Staffel 3 verrät, haben wir euch bereits in einem anderen Artikel ausführlich beschrieben. Der Trailer zeigt bereits 3 schockierende Ereignisse, die definitiv noch zu sehen sind:

Der Thanedd-Aufstand knüpft direkt an den Cliffhanger von Episode 5 an und lässt den Konflikt unter den Zauber:innen der Bruderschaft komplett eskalieren, während die Redanische Armee und die von Nilfgaard entsandten Scoia'tael auch noch mitmischen. Yennefers (Anya Chalotra) blutverschmiertes Gesicht verrät bereits, dass uns ein erbarmungsloses Gemetzel bevorsteht.

knüpft direkt an den Cliffhanger von Episode 5 an und lässt den Konflikt unter den Zauber:innen der Bruderschaft komplett eskalieren, während die Redanische Armee und die von Nilfgaard entsandten Scoia'tael auch noch mitmischen. Yennefers (Anya Chalotra) blutverschmiertes Gesicht verrät bereits, dass uns ein erbarmungsloses Gemetzel bevorsteht. Geralt von Riva liefert sich ein brutales Duell . Nachdem Vilgefortz (Mahesh Jadu) als geheimer Bösewicht enttarnt wurde, werden Geralt und der mächtige Zauberer in den nächsten Folgen im Zweikampf gegeneinander antreten.

. Nachdem Vilgefortz (Mahesh Jadu) als geheimer Bösewicht enttarnt wurde, werden Geralt und der mächtige Zauberer in den nächsten Folgen im Zweikampf gegeneinander antreten. Auch Ciri steht ein harter Kampf bevor. Ein Portal kann sie zwar aus dem Schlachtgetümmel auf Thanedd retten, verfrachten sie allerdings in eine weite Wüste. Dort muss Ciri (Freya Allan) nicht nur ums Überleben kämpfen, sondern trifft auch auf ein mysteriöses Einhorn, dem sie zur Hilfe eilen muss.

Wann kommt The Witcher Staffel 3 Folge 6 zu Netflix?

The Witcher Staffel 3 wird bei Netflix in zwei Teilen veröffentlicht. Ausgabe 1 mit insgesamt 5 Folgen steht seit dem 29. Juni 2023 bei Netflix zum Abruf bereit. Die restlichen drei Folgen werden am 27. Juli 2023 veröffentlicht.