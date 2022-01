Thor 3 heute im TV: Alles, was schon zu Thor 4 mit Natalie Portman bekannt ist

Heute strahlt ProSieben den dritten Thor-Film mit Chris Hemsworth aus. Wir stellen euch schon mal alle Infos vor, die wir zu Thor 4 kennen, in dem auch Natalie Portman ins MCU zurückkehrt.

Nach zwei Solofilmen hat Regisseur Taika Waititi den Marvel-Helden Thor als Figur praktisch neu erfunden. Zusammen mit dem komödiantischen Potenzial von Chris Hemsworth hat er den Donnergott in Thor 3: Tag der Entscheidung von einer viel witzigeren Seite gezeigt. Auch der MCU-Blockbuster selbst war viel gelockerter und irrsinniger als die vorherigen Thor-Auftritte im Marvel-Filmuniversum.

Wer Thor 3 noch nie gesehen hat oder mal wieder schauen will, kann den Blockbuster heute um 20:15 Uhr auf ProSieben schauen. Auch das kommende Solofilm-Sequel Thor 4: Love and Thunder wurde wieder von Taika Waititi inszeniert. Wir stellen euch hier alle bekannten Infos zur MCU-Fortsetzung vor.

Thor 4 startet im Juli 2022 – aber zur Handlung sind nur wenige Details bekannt

Ohne einen veröffentlichten Trailer sind bisher nur vereinzelte Details zu Thor 4 bekannt. Nach Thor 3 und Avengers 4: Endgame werden in dem Sequel neben Chris Hemsworth in der Titelrolle auch Tessa Thompson als derzeitige Asgard-Königin Valkyrie sowie die Guardians of the Galaxy dabei sein, mit denen der Donnergott zuletzt auch in den Avengers-Filmen unterwegs war.

In Thor 4 wird es außerdem zur Rückkehr von Natalie Portman als Jane Foster kommen. Nach ihrem bislang letzten größeren Auftritt in Thor 2 wird sie im nächsten Teil der MCU-Reihe wieder dabei sein. Dabei wird sich die Astrophysikerin wie in einer Storyline der Comics wohl sogar mithilfe von Thors Hammer Mjölnir in Mighty Tor verwandeln!

Auch der große Bösewicht von Thor 4 ist schon bekannt: Gorr, der Götterschlächter. Er wird von Batman-Star Christian Bale gespielt und wie der Zusatztitel des Schurken schon verrät, ist er ein mächtiger, gefährlicher Bösewicht im Marvel-Universum. Zu den neuen Stars in Thor 4 gehören außerdem noch Russell Crowe als prominenter Gott Zeus und Melissa McCarthy als Fake-Hela.

Taika Waititi dürfte den Wahnwitz von Thor 3 außerdem auch im nächsten Film fortsetzen – dafür sprechen zumindest die zwei Ziegenböcke auf geleakten Thor 4-Set-Fotos. In Deutschland soll das MCU-Sequel am 6. Juli 2022 im Kino starten.

