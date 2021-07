Thor als Frosch!? Die abgefahrenste Version des Donnergotts ist jetzt offiziell Teil des MCU

Der Donnergott Thor hat eine neue Form im MCU angenommen. In der Marvel-Serie Loki feiert Frosch Thor seinen ersten Auftritt. Um ihn zu erkennen, müsst ihr aber ganz genau hinschauen.

Das Marvel Cinematic Universe hat uns gerade mit einem neuen Thor überrascht. In der Serie Loki feiert die außergewöhnlichste Form des Marvel-Donnergotts einen Cameo-Auftritt, für den ihr ganz genau hinschauen müsst.

Wir haben euch die wichtigsten Infos zu Throg, der grotesken neuen Form von Thor, zusammengefasst.

Ein ganz neuer Thor im MCU: Hier könnt ihr Frosch Thor entdecken

Erinnert ihr euch noch an Thor 3: Tag der Entscheidung? Hier entspinnt sich ein Running Gag zwischen Thor und Loki über die vielen Streiche, die der Gott des Schabernacks seinem Adoptivbruder in jungen Jahren spielte.

So erfahren wir, dass Thor in der Vergangenheit einmal in einen Frosch verwandelt wurde. Diese kleine Referenz wird nun erneut aufgegriffen mit dem allerersten MCU-Auftritt von Throg aka Frosch Thor.

© Marvel Studios Frosch Thor in Loki

Wo genau ihr Frosch Thor erspähen könnt? In der 5. Loki-Episode namens Reise ins Unbekannte nach 9 Minuten und 10 Sekunden.

Während sich Loki und seine Varianten in einen Bunker hinab begeben, rückt kurz der legendäre Hammer Mjölnir ins Bild, welcher sich im Erdreich verbuddelt befindet. Darunter versucht der in ein Glasgefäß gesperrte Frosch Thor verzweifelt an den Hammer zu gelangen.

Marvel-Liebling aus den Comics: Das müsst ihr über Throg bzw. Frosch Thor wissen

Hierbei wird eine abgefahrene Storyline aus den Marvel-Comics der 1980er Jahre adaptiert. Darin wurde Thor ebenfalls in einen Frosch verwandelt. Als kleine Amphibie lernt er im New Yorker Central Park den Frosch Puddlegulp kennen.

Dieser war früher ein Mensch namens Simon Walterson, der dann von einer Hexe verflucht wurde. Nachdem Thor den Fröschen half, eine Gruppe von Ratten zu besiegen, gelangt er wieder an seinen Hammer Mjölnir und verwandelt sich in den Donner-Frosch (!).



© Marvel/Disney Throg in der Serie Ultimate Spider-Man

Thor wird schließlich wieder in seine ursprüngliche Gestalt zurückverwandelt. Aber ein Splitter von Mjölnir bleibt zurück. Diesen findet der kleine Puddlegulp und er erweist sich als würdig. Der Splitter verwandelt sich in einen Mini-Mjölnir namens Frogjolnir und der kleine Frosch transformiert sich zum ikonischen Frosch Thor aka Throg.



Ob sich diese Geschichte auch im MCU so zugetragen hat und welchen der beiden Donner-Frösche wir gerade kennengelernt haben, können wir nur erahnen. Fest steht aber: Frosch Thor wurde von der Time Variance Authority in den Limbo außerhalb der wahren Zeitlinie geschickt.

Mehr zu Loki im Recap-Video zu Folge 5 der Marvel-Serie:

Loki trifft mehrere Varianten, der Kampf gegen die TVA kann beginnen | Loki Folge 5 Recap

Es könnte sich also um den in einen Frosch verwandelte Thor handeln, der bereits in Thor 3 erwähnt wurde – oder aber um den Pet Avenger Throg. Und vielleicht stammt dieser ja aus der gleichen Realität wie der putzige Alligator-Loki.

Marvel-Fans lieben die tierische Version von Thor schon jetzt und hoffen auf ein Wiedersehen in dem kommenden MCU-Blockbuster Thor 4: Love and Thunder. Darin werden wir nämlich mehr als eine Version des Donnersgotts zu Gesicht bekommen, wenn auch Jane Foster den legendären Mjölnir schwingt.

Habt ihr Frosch Thors kurzen MCU-Cameo bemerkt?