Tom Hardy-Fans müssen nicht traurig sein: Nach Venom 3 wurde jetzt seine bombastische Zukunft als Marvel-Geheimwaffe geteast

Venom 3 wurde als letzter Teil der Antihelden-Trilogie betitelt. Tom Hardys Zukunft im Marvel-Universum soll aber gesichert sein und könnte laut einem Insider-Gerücht noch spektakulärer werden.

Vor wenigen Tagen bekam der kommende dritte Venom-Film einen offiziellen Titel, durch den sich Fans auf das Ende der schrägen Antihelden-Reihe einstellen müssen. Das Tom Hardy-Spektakel heißt jetzt Venom 3: The Last Dance.

Das Ende der Venom-Reihe soll aber nicht automatisch das Ende von Hardys Marvel-Karriere bedeuten. Ein verlässlicher Insider hat jetzt neue Infos geteilt, die die teils bombastische Zukunft des Stars im Marvel Cinematic Universe (MCU) betreffen.

Venom könnte in Avengers 6 auftreten

Dieses Jahr dürfte Deadpool & Wolverine das ultimative Marvel-Crossover-Cameo-Event seit Spider-Man: No Way Home werden. Danach gibt es im MCU aber schon den Plan für das nächste gigantische Superhelden-Ereignis. Avengers 5 und Avengers 6: Secret Wars sind für 2026 und 2027 angekündigt.

In einem Post auf X hat der oft verlässliche Branchen-Insider Daniel Richtman laut CBR jetzt gepostet, dass Marvel-Chef Kevin Feige offen für einen Auftritt von Hardys Venom in Avengers 6 sein soll. Der abgedrehte Antiheld soll außerdem in weiteren, nicht näher benannten Superhelden-Projekten auftreten dürfen.

Das klingt erstmal so, als sei Hardys Venom so langsam eine Art Geheimwaffe aus Sonys kleinerem Marvel-Universum. Während Sony-Filme wie Morbius und Madame Web Flops und reine Meme-Vorlagen waren, entpuppten sich die beiden Venom-Filme als Kinokassen-Hits. Hardys Beliebtheitsstatus könnte dem gerade selbst etwas in der Krise steckenden MCU ebenfalls zu neuem Aufschwung verhelfen.

Witziges Video für Marvel-Fans:

Spider-Man: Wenn ich Superheld wäre ...

Wann startet Venom 3 im Kino?

Ob der dritte Venom-Teil die finanzielle Erfolgswelle fortsetzen kann, wird sich ab dem 24. Oktober 2024 zeigen. Dann soll Venom 3: The Last Dance bei uns in die Kinos kommen. Die bisherige Drehbuchautorin Kelly Marcel führte bei dem Teil erstmals selbst Regie.

Im Abspann von Venom: Let There Be Carnage landete der Antiheld schon erstmals im MCU. Seine Zeit dort war ihm aber nicht lange vergönnt. Eine Abspannszene von Spider-Man: No Way Home verbannte Hardys Figur direkt wieder zurück in sein eigenes Sony-Marvel-Universum.