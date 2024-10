Tom Holland spielt Hauptrolle im neuen Christopher Nolan-Film – und das könnte sehr kompliziert werden

Nach Matt Damon steht der zweite Star für Christopher Nolans neuen Film fest. Tom Holland, bekannt als Spider-Man aus dem Marvel Cinematic Universe, schließt sich dem Cast des Blockbusters an.

Nach dem Oscar-Erfolg Oppenheimer hat Christopher Nolan mit der Arbeit an einem neuen Film begonnen. Vor knapp zwei Wochen wurde das Projekt, das unter dem Dach von Universal Pictures entsteht, offiziell angekündigt. Nun gibt es den nächsten großen Neuzugang im Cast zu verkünden: Spider-Man-Star Tom Holland.

Wird es ein historischer Vampir-Horror-Film? Tom Holland im neuen Christoher Nolan-Blockbuster gecastet

Wie Deadline berichtet, befindet sich Holland im Gespräch für eine der Hauptrollen im neuen Nolan. Es wäre das erste Mal, dass der britische Schauspieler in einem Film des Regisseurs auftaucht. Eine große Chance: Seit vielen Jahren versucht Holland, sich abseits seiner Superheldenrolle als Star auf der Leinwand zu etablieren.

Spider-Man könnte die Sache dennoch kompliziert machen, wie Variety in einem Bericht zum Casting anmerkt. Nicht nur sollen Anfang 2025 die Dreharbeiten zu Nolans bisher noch unbetitelten Film starten. Auch das vierte Spidey-Abenteuer steht für nächstes Jahr auf dem Drehplan. Und dann wäre da noch Avengers: Doomsday.

Vermutlich sitzt bereits ein ganzes Team daran, um die drei Mega-Blockbuster mit Hollands Terminkalender in Einklang zu bringen. Bis wir nähere Details wissen, können wir einen Blick in die Gerüchteküche wagen, denn die hat ein paar spannende Infos zum Setting des neuen Christopher Nolan-Films ausgespuckt.

Gizmodo will von seinen Quellen erfahren haben, dass sich Holland und Damon in einem Vampir-Horror-Film wiederfinden, der in den 1920er Jahren angesiedelt ist. Das deckt sich minimal mit einem Handlungsschnipsel beim Hollywood Reporter , der davon spricht, dass Nolans Film entweder in der Zukunft oder der Vergangenheit spielt.

Wie bei den Gerüchten, dass der neue Nolan eine Vater-Sohn-Geschichte erzählt, sollten wir aber auch beim Ausblick auf ein historisches Blutsaugerereignis Vorsicht walten lassen. Weder Nolan noch Universal haben sich bisher zur Ausrichtung des Films, geschweige denn zu seiner konkreten Geschichte geäußert.

Wann startet der neue Christopher Nolan-Film im Kino?

Über die Handlung des neuen Nolan-Blockbusters mag offiziell noch nichts bekannt sein. Dafür wissen wir seit seiner Ankündigung, wann der Film ins Kino kommt: am 17. Juli 2026. Dieser Kinostart gilt vorerst nur für die USA. Es ist aber davon auszugehen, dass Universal hierzulande eine zeitnahe Veröffentlichung ins Auge fasst.