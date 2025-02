Totgeglaubter Held soll in Dune 3 zurückkehren – als Bösewicht

Eine 2021 in Dune verstorbene Heldenfigur soll bald in Dune 3 zurückkehren, wie jetzt Insider berichten. Fans der Sci-Fi-Vorlage wissen aber, dass sich die Figur zum Bösen verändert hat.

Über manchen Heldentod trauert man im Kino nur kurz. Das gilt etwa für das Ableben von Duncan Idaho (Jason Momoa), der in Dune beim Kampf gegen die Feinde seines jungen Anführers Paul (Timothee Chalamet) fiel. Wie jetzt Enthüllungsjournalist Jeff Sneider erklärt, soll Momoas Figur in Dune 3 zurückkehren.

Jason Momoa soll in Dune 3 zurückkehren – aber Duncan Idaho hat sich verändert

Sneider deckte im The Hot Mic -Podcast auf, dass Jason Momoa als Klon von Duncan Idaho in Dune 3 zurückkehren werde. Seine "Energie" sei im nächsten Film aber etwas "anders", so der Reporter. Offiziell bestätigt ist Sneiders Enthüllung nicht, es handelt sich momentan nur um ein Gerücht.

Idahos Rückkehr käme für viele Sci-Fi-Fans aber alles andere als überraschend. Denn Frank Herberts Dune-Romane zeichnen das Schicksal des Atreides-Soldaten vor. Im 1969 erschienen Buch Dune Messiah, das als Grundlage für Denis Villeneuves dritte Kino-Adaption dient, soll ein Klon Idahos die Herrschaft Pauls über den Wüstenplaneten Arrakis stören. Die Kopie ist ein Produkt der Bene Tleilax, eines Volkes skrupelloser Genmanipulatoren. Der einstige Weggefährte Pauls tritt also zunächst als Fiesling wieder auf den Plan.

Momoa und Chalamet hatten Idahos Rückkehr bereits im letzten Jahr gegenüber Men's Health und MTV angedeutet. Da zum damaligen Zeitpunkt die Rahmenbedingungen eines dritten Films aber noch nicht feststanden, war die Stichhaltigkeit ihrer Aussagen unklar.

Wann kommt das Sci-Fi-Sequel Dune 3 ins Kino?

Ob Duncan Idaho als Klon in Dune 3 zurückkehren wird, ist ohne offizielle Bestätigung nach wie vor nicht sicher. Die Rolle seines Klons Hayt für die Geschichte von Dune Messiah ist allerdings nicht unerheblich. Hält sich Villeneuve eng an die Vorlage, ist ein Auftritt der Figur unerlässlich.

Genaueres werden Fans erst in einiger Zeit erfahren. Die Dreharbeiten für Teil 3 sollen im September 2025 beginnen und bis zum Januar 2026 andauern. Wir halten daher eine Kino-Veröffentlichung vor 2027 derzeit für unwahrscheinlich.