Dune 2: Welche Figuren können für die Sci-Fi-Fortsetzung zurückkehren – und welche sind wirklich tot?

In Dune müssen zahlreiche Figuren ihr Leben lassen, bei anderen ist das Schicksal unklarer. Wir geben den Überblick, wer in Teil 2 weiterhin zur Besetzung gehören kann.

Das Sci-Fi-Epos Dune besitzt ein Star-Aufgebot, was seinesgleichen sucht. Doch nach Teil 1 ist die Besetzung von Dune deutlich ausgedünnt. Zudem ist nicht bei allen klar, was mit ihren Charakteren passiert ist. Um euch auf Dune 2 vorzubereiten, geben wir euch den Überblick zum Figurensterben – und zwar einmal spoilerfrei nur auf Grundlage des Films und einmal als Ausblick mit Buch-Hintergrundwissen.



Der spoilerfreie Überblick vor Dune 2: Wer stirbt, wer lebt und bei wem ist es unklar?

Wenn ihr euch nach dem Dune-Kinobesuch kopfkratzend fragt, was eigentlich aus bestimmten Figuren geworden ist, die ihr am Ende gar nicht mehr gesehen habt, könnt ihr hier mit ein paar Dune-Erklärungen den Überblick behalten, was der Stand der Dinge ist. Der Wissensstand ist hierbei das Ende von Denis Villeneuves erstem Dune-Film.

© Warner Dune: Wer lebt, wer stirbt, wer erzählt deine Geschichte?

Wer ist im 1. Teil von Dune gestorben?

Dr. Wellington Yueh (Chen Chang) wird in Dune von Baron Harkonnen getötet (angedeutet: enthauptet), nachdem Yueh Leto für seine Frau verrät, die der Baron jedoch längst ebenfalls ermordet hat.

(Chen Chang) wird in Dune von Baron Harkonnen getötet (angedeutet: enthauptet), nachdem Yueh Leto für seine Frau verrät, die der Baron jedoch längst ebenfalls ermordet hat. Herzog Leto Atreides (Oscar Isaac) stirbt beim Angriff der Harkonnen nach dem Verrat durch Dr. Yueh, indem er nackt und gelähmt in einem falschen Zahn ein Giftgas freisetzt.



(Oscar Isaac) stirbt beim Angriff der Harkonnen nach dem Verrat durch Dr. Yueh, indem er nackt und gelähmt in einem falschen Zahn ein Giftgas freisetzt. Piter de Vries (David Dastmalchian), der Mentat des Barons, stirbt in Dune durch das von Leto freigesetzte Gift.

(David Dastmalchian), der Mentat des Barons, stirbt in Dune durch das von Leto freigesetzte Gift. Duncan Idaho (Jason Momoa) stirbt, Pauls Vision erfüllend, beim Kampf gegen die Sardaukar-Elite-Kämpfer des Imperators, als er Paul, Jessica und Kynes bei ihrer Flucht aus den Höhlen den Rücken freihält.

(Jason Momoa) stirbt, Pauls Vision erfüllend, beim Kampf gegen die Sardaukar-Elite-Kämpfer des Imperators, als er Paul, Jessica und Kynes bei ihrer Flucht aus den Höhlen den Rücken freihält. Liet-Kynes (Sharon Duncan-Brewster) wird in der Wüste von hinten erstochen, bevor die Ökologin und Vermittlerin die Missstände auf Dune dem Landsraad melden kann. Ein per Stampfer gerufener Sandwurm verschlingt anschließend sie und ihre Angreifer.



(Sharon Duncan-Brewster) wird in der Wüste von hinten erstochen, bevor die Ökologin und Vermittlerin die Missstände auf Dune dem Landsraad melden kann. Ein per Stampfer gerufener Sandwurm verschlingt anschließend sie und ihre Angreifer. Jamis (Babs Olusanmokun) stirbt im Duell gegen Paul, wo der Atreides-Spross den Fremen als ersten Menschen in seinem Leben töten muss.

© Warner Die Toten von Dune: Yueh, Leto, Piter, Duncan, Liet, Jamis

Wer hat den ersten Dune-Film überlebt und kann in Teil 2 zurückkehren?

Paul Atreides (Timothée Chalamet) überlebt sein Duell mit Jamis und geht mit den Fremen in die Wüste.

(Timothée Chalamet) überlebt sein Duell mit Jamis und geht mit den Fremen in die Wüste. Lady Jessica (Rebecca Ferguson) entkommt in Dune den Harkonnen zusammen mit ihrem Sohn Paul.

(Rebecca Ferguson) entkommt in Dune den Harkonnen zusammen mit ihrem Sohn Paul. Baron Harkonnen (Stellan Skarsgård) überlebt Letos Giftzahn-Gas, indem er an die Decke schwebt, muss sich nach dem Anschlag auf sein Leben aber erst einmal (im Schlammbad) regenerieren.

(Stellan Skarsgård) überlebt Letos Giftzahn-Gas, indem er an die Decke schwebt, muss sich nach dem Anschlag auf sein Leben aber erst einmal (im Schlammbad) regenerieren. Glossu 'Beast' Rabban (Dave Bautista) ist quicklebendig und übernimmt als Neffe des Barons Harkonnen die Koordination der neuen Schreckensherrschaft auf Dune.

(Dave Bautista) ist quicklebendig und übernimmt als Neffe des Barons Harkonnen die Koordination der neuen Schreckensherrschaft auf Dune. Gaius Helen Mohiam (Charlotte Rampling) lebt ebenfalls und steht als Bene Gesserit des Imperators nun offen auf Seite der Harkonnen.

(Charlotte Rampling) lebt ebenfalls und steht als Bene Gesserit des Imperators nun offen auf Seite der Harkonnen. Stilgar (Javier Bardem) lebt, allerdings mit angeknackster Anführer-Position, nachdem Jessica ihn und Paul wiederum Jessicas Herausforderer Jamis besiegt hat.

(Javier Bardem) lebt, allerdings mit angeknackster Anführer-Position, nachdem Jessica ihn und Paul wiederum Jessicas Herausforderer Jamis besiegt hat. Chani (Zendaya) entpuppt sich nach Pauls Visionen als echte, lebende Frau und führt ihn mit den Fremen in die Wüste von Dune.

© Warner Dune: Die Überlebenden sind bereit für Teil 2

Welche Figurenschicksale sind nach Dune unklar?

Gurney Halleck (Josh Brolin) sehen wir zuletzt beim Angriff der Harkonnen auf Dunes Hauptstadt Arrakis, als der Imperator den Atreides-Truppen mit seinen Kämpfern in den Rücken fällt. Gurneys Schicksal lässt Dune offen.

(Josh Brolin) sehen wir zuletzt beim Angriff der Harkonnen auf Dunes Hauptstadt Arrakis, als der Imperator den Atreides-Truppen mit seinen Kämpfern in den Rücken fällt. Gurneys Schicksal lässt Dune offen. Thufir Hawat (Stephen Henderson), Letos Mentat, wird vom Herzog losgeschickt, um die Verschwörer zu finden, die für den Hunter-Seeker-Anschlag auf Paul verantwortlich sind – und ist danach nicht mehr nennenswert zu sehen. Dune lässt offen, was mit ihm passiert.

Dune 2: Wer kann für die Sci-Fi-Fortsetzung zurückkehren?

Alle eindeutigen Überlebenden des ersten Dune-Films spielen weiterhin wichtige Rollen. Doch was ist mit den anderen? Wer weder die 6 Dune-Bücher von Frank Herbert * kennt, noch je David Lynchs Dune - Der Wüstenplanet oder die Miniserie gesehen hat, sei nun gewarnt: Ab hier geht es ins Spoiler-Territorium. Nun verraten wir unklare und verblüffende Figuren-Schicksal im Hinblick auf Dune 2.

© Warner Dune: Die Berater Gurney und Thufir überleben ihren Herzog

Fangen wir mit den gegen Ende "verschwundenen" Dune-Charakteren an: Gurney Halleck überlebt. Zwar sehen wir ihn zuletzt im Kampfgetümmel, doch er kann mit ein paar Spice-Schmugglern entkommen und schließt sich ihnen an, nachdem er glaubt, das gesamte Adelshaus Atreides sei gefallen.

Letos Mentat Thufir Hawat wird gefangengenommen, darf aber weiterleben. Da Baron Harkonnen seinen eigenen Mentat Piter verloren hat, braucht er einen neuen "menschlichen Computer" und zwingt somit Thufir, ihm zu dienen.

Die größte Überraschung dürfte für viele aber ein mögliches Wiedersehen mit dem eigentlich toten Duncan Idaho sein. (Wenn Dune 2 nur das erste Buch zu Ende verfilmt, geschieht das möglicherweise erst in Teil 3, worin dann die Ereignisse aus dem zweiten Dune-Buch, Der Herr des Wüstenplaneten *, aufgegriffen würden).

© Warner Dune lässt Duncan Idaho nicht gehen

Denn obwohl Duncan Idaho in Dune wirklich stirbt, wird er später von den manipulativen Tleilaxu aus toten Körperzellen wiederhergestellt und als sogenannter Ghola zurückgebracht: Dieser Duncan heißt dann Hayt ist ein Klon ohne Erinnerungen, der Paul als gefährliches Geschenk anvertraut wird. Die restlichen Toten aus Dune bleiben aber wirklich tot.

Welche wichtigen Figuren kommen in Dune 2 neu dazu?

Wenn Dune 2 wirklich gedreht wird, sollten wir außerdem auf 4 neue wichtige Rollen ein Augenmerk haben. Denn sie in der Fortsetzung zu besetzen, wird ein weiteres Mal spannend:

Über den Imperator Shaddam IV. aus dem Haus Corrino, den Herrscher des bekannten Universums, wurde in Dune bisher nur gesprochen. Teil 2 hingegen wird ihn aktiv auftreten lassen müssen, weil er eine wichtige Rolle spielt.

aus dem Haus Corrino, den Herrscher des bekannten Universums, wurde in Dune bisher nur gesprochen. Teil 2 hingegen wird ihn aktiv auftreten lassen müssen, weil er eine wichtige Rolle spielt. Prinzessin Irulan , Shaddams Tochter, wurde in Dune ebenfalls schon erwähnt: Paul spricht im Wüstenzelt seiner Mutter gegenüber aus, dass er sie ehelichen muss, um sich selbst zum Kaiser zu erheben.

, Shaddams Tochter, wurde in Dune ebenfalls schon erwähnt: Paul spricht im Wüstenzelt seiner Mutter gegenüber aus, dass er sie ehelichen muss, um sich selbst zum Kaiser zu erheben. Feyd-Rautha Harkonnen ist Glossu Rabbans jüngerer Bruder und der zweite Neffe des Baron Harkonnen, der noch wichtig wird. Er ist ein begnadeter Arena-Kämpfer und Duellant und wurde in David Lynchs Film ikonisch von Sting verkörpert.

ist Glossu Rabbans jüngerer Bruder und der zweite Neffe des Baron Harkonnen, der noch wichtig wird. Er ist ein begnadeter Arena-Kämpfer und Duellant und wurde in David Lynchs Film ikonisch von Sting verkörpert. Alia Atreides ist Pauls kleine Schwester, die er in einer Vision bereits als Baby in den Armen seiner Mutter sah. Ihre Fremen-blauen Augen haben mit einer Prüfung zu tun, die der schwangeren Jessica noch bevorsteht. Auch sie ist wie Paul kein gewöhnliches Kind.

Es heißt also Daumendrücken, dass Dune genug Zuschauende begeistert und ordentlich Geld einspielt, damit Denis Villeneuve auch Teil 2 umsetzen kann. Am besten einfach nochmal ins Kino gehen.

