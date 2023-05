Traum-Casting für Gladiator 2: Der erste Star aus dem Original kehrt zurück und sogar Mandalorian-Liebling Pedro Pascal ist dabei

Die Vorbereitungen auf Gladiator 2 schreiten in großen Schritten voran. Besonders beim Cast tut sich einiges. Sogar ein Star aus dem Original ist jetzt offiziell bei der Fortsetzung dabei.

Lange Zeit fühlte sich Gladiator 2 wie ein schlechter Hollywood-Witz an. Warum in aller Welt sollte Ridley Scott nach über zwei Dekaden zu seinem Oscar-Gewinner von 2000 zurückkehren, wenn die Geschichte längst abgeschlossen ist? Doch genau das passiert gerade. Die Gladiator-Fortsetzung befindet sich mitten in der Vorproduktion.

Aus einem schlechten Witz ist eines der heißesten Filmprojekte geworden. Das spiegelt sich vor allem im Casting wider: Fast jeder Hollywood-Star, der einigermaßen ins Profil gepasst hat, soll für die Hauptrolle vorgesprochen haben. Schlussendlich ging sie an Paul Mescal, der zuletzt in dem Indie-Drama Aftersun brillierte.

Gladiator 2 bringt Connie Nielsen aus dem Original zurück und schnappt sich Pedro Pascal

Übers Wochenende sind weitere Casting-Neuigkeiten zu Gladiator 2 eingetroffen. Auf der einen Seite steht der erste Star aus dem Original fest, der im zweiten Teil einen Auftritt hat: Connie Nielsen kehrt als Lucilla zurück, wie Deadline berichtet. Auf der anderen Seite schließt sich Pedro Pascal dem wachsenden Ensemble an.

Hier könnt ihr den Trailer zu Gladiator schauen:

Gladiator - Trailer (Deutsch)

Pascal ist aktuell einer der gefragtesten Schauspieler in Hollywood. Erst dieses Jahr führte er die herausragende The Last of Us-Verfilmung an. Zudem ist er der größte Name im Cast von The Mandalorian, auch wenn wir ihn kaum zu Gesicht bekommen. Als Oberyn Martell konnte er sich in Game of Thrones perfekt auf Gladiator 2 vorbereiten.

Zusammen mit Mescal und Pascal schlagen drei weitere Schauspieler erstmals im Gladiator-Universum auf: Denzel Washington, Joseph Quinn und Barry Keoghan, der sich bei DC kürzlich auch als Joker vorgestellt hat.

Wann startet Gladiator 2 im Kino?

Gladiator 2 startet am 22. November 2024 in den USA im Kino. Ein deutscher Start steht noch nicht fest. Es ist aber davon auszugehen, dass der Film zeitnah in die hiesigen Lichtspielhäuser kommt.

