Traurige Gewissheit: Netflix killt Serie der Game of Thrones-Macher nach nur einer Staffel und ließ sich damit wieder ewig Zeit

Die Netflix-Serie Die Professorin war Teil eines größeren Deals der Game of Thrones-Schöpfer. Jetzt wurde die Produktion mit Sandra Oh nach längerer Ungewissheit nach nur einer Staffel abgesetzt.

Nach dem Ende von Game of Thrones sicherten sich die Showrunner David Benioff und D.B. Weiss 2019 einen größeren Deal mit Netflix. 200 Millionen Dollar umfasste der Vertrag, für den die beiden jahrelang neue Projekte entwickeln sollten.

Dazu gehörte auch die tragikomische Serie Die Professorin mit Sandra Oh. Nach der Veröffentlichung von Staffel 1 im Jahr 2021 wurde jetzt von einem Star der Serie bestätigt, dass Netflix keine 2. Staffel bestellt hat.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Die Professorin schauen:

The Chair - S01 Trailer (English) HD

Serie der Game of Thrones-Macher hat bei Netflix keine Zukunft

In Die Professorin geht es um die chaotischen Erfahrungen einer Professorin (Sandra Oh), die den Englisch-Bereich einer großen Universität leitet, den immer weniger Student:innen wählen. Nach der Veröffentlichung der 1. Staffel im Jahr 2021 wurde es ruhig um die Zukunft der Serie.



Auch wenn Netflix selbst noch immer kein offizielles Statement veröffentlicht hat, bekommt die Serie der Game of Thrones-Showrunner als Produzenten laut What's on Netflix keine 2. Staffel. Bei den TCA Awards im Januar 2023 bestätigte Die Professorin-Darstellerin Amanda Peet:

Wir wurden nicht verlängert. Sandra und ich wünschten, es wäre passiert.

Nach dem lange Zeit ungewissen Ende der Netflix-Serie arbeiten die Game of Thrones-Showrunner noch an weiteren Projekten für den Streamingdienst. Als nächstes soll von dem Duo das spannende Sci-Fi-Projekt The Three-Body-Problem kommen. Dabei handelt es sich schon jetzt um eine der gewaltigsten Netflix-Serien überhaupt.

