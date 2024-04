Neuer Deadpool 3-Trailer ist ein einziges Wolverine-Fest – und enthüllt gleich noch einen berühmten MCU-Helden

Lange mussten Deadpool 3-Fans warten, jetzt ist es soweit: Im neuen Trailer ist Hugh Jackman erstmals wirklich als Wolverine zu sehen. Gemeinsam mit dem einem weiteren MCU-Star.

Auch die tränenreichsten Abschiede müssen nicht für immer sein. Das gilt zumindest für den MCU-Kracher Deadpool & Wolverine und Hugh Jackman. Obwohl der Marvel-Star mit Logan - The Wolverine seinen klauenbewehrten Antihelden eigentlich zu Grabe trug, ist im dritten Teil von Ryan Reynolds' Deadpool-Reihe jetzt seine große Rückkehr zu sehen. Der neue Trailer zeigt ihn endlich im neuen, knallgelben Outfit.

Schaut euch hier den neuen Trailer zu Deadpool 3 an:

Deadpool & Wolverine Trailer

Nicht nur Wolverine: Deadpool 3 bringt gigantischen MCU-Helden zurück

Deadpool & Wolverine dreht sich um das Aufeinandertreffen der beiden Marvel-Heroen, die die die Rettung der Welt dieses Mal nur in Teamarbeit erledigen können. Zu bekämpfen ist die skrupellose Cassandra Nova (Emma Corrin), deren Machenschaften unter anderem die sogenannte Time Variance Authority (TVA) aus Loki auf den Plan rufen.

Wie der Trailer andeutet, ist Jackmans Wolverine im Film fast häufiger zu sehen als Reynolds' titelgebender Söldner. Es handelt sich allerdings technisch gesehen nicht um denselben X-Man wie aus X-Men - Der Film oder X-Men: Zukunft ist Vergangenheit. Vielmehr tritt hier eine alternative Version des Marvel-Helden auf, die es nicht geschafft hat, ihre Welt zu retten.

Darüber hinaus spielt der Trailer noch auf einen weiteren MCU-Protagonisten an: In einer Szene des Films ist der gigantische Helm von Ant-Man/Scott Lang (Paul Rudd) zu sehen. Wie viele Marvel-Figuren genau in Deadpool 3 zu sehen sein werden, muss sich erst in ein paar Wochen zeigen.

Wann kommt Deadpool & Wolverine ins Kino?

Deadpool & Wolverine wird am 24. Juli 2024 ins Kino kommen. Die Regie hat Shawn Levy übernommen, der mit Ryan Reynolds schon bei Free Guy und The Adam Project zusammengearbeitet hat.

