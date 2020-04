Trotz The Walking Dead-Pause: Neue Folgen der Zombie-Saga in Sicht

Die Coronavirus-Pandemie hat auch das The Walking Dead-Franchise erfasst. Fear the Walking Dead-Star Danay García gibt nun einen Hinweis, wann es Nachschub geben soll.

Nicht nur die finale Folge der 10. Staffel von The Walking Dead musste verschoben werden. Das weltweit grassierende Coronavirus legte die Arbeiten an dem Spin-off Fear the Walking Dead lahm und der Start von The Walking Dead: World Beyond wurde vorerst abgesagt. Nun soll Danay García verraten haben, wann Fans mit neuen Folgen aus dem Franchise rechnen können.

Die Schauspielerin ist seit der 2. Staffel von Fear the Walking Dead in der Rolle der Luciana Galvez zu sehen. FANFEST World hat sie kürzlich verraten, wann die neuen Geschichten aus dem The Walking Dead-Universum eintreffen werden.

Fear the Walking Dead: Wann startet die 6. Staffel?

Demnach startet die 6. Staffel von Fear the Walking Dead an einem noch nicht näher genannten Datum im August, wie u.a. Comic Book berichtet. Ein genauer Wortlaut Garcías liegt diesbezüglich nicht vor. Abgesehen von der 1. Staffel, welche in den USA am 23. August 2015 ihre Premiere feierte, starteten die vorangegangenen Ableger zwischen Mitte April und Anfang Juni.

© AMC Danay García in Fear the Walking Dead

Ob Fear the Walking Dead tatsächlich im August fortgesetzt oder die Zwangspause bleiben wird, bleibt bis zu einer offiziellen Bestätigung jedoch abzuwarten. Grundsätzlich könnte AMC aber bereits ausreichend Material für den nächsten Staffelstart haben. Immerhin begann die Produktion von Season 6 offiziell bereits Ende November. Die Dreharbeiten zur vorangegangenen Staffel dauerten ein gutes halbes Jahr.

The Walking Dead schauen: Die neuen The Walking Dead-Episoden werden sonntags in den USA auf AMC ausgestrahlt und sind hierzulande einen Tag später auf FOX und über Sky Ticket zu sehen.

Unterdessen ist weiterhin unklar, wann die Mutterserie The Walking Dead fortgesetzt wird und das ursprünglich für April geplante zweite Serien-Spin-off The Walking Dead: World Beyond an den Start geht. Angesichts der aktuellen Lage wegen Corona sind genauere Vorhersagen derzeit nicht möglich.

Podcast: Wann und wie geht es mit The Walking Dead weiter?

In dieser Minifolge unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber - auch bei Spotify - geben wir einen kurzen Überblick über die vielen Verschiebungen der Walking Dead-Serien:

Die 10. Staffel von The Walking Dead musste kurzfristig abgebrochen werden. Wann es endlich weitergeht und welche Auswirkungen die Zwangspause auf The Walking Dead, die Rick-Filme sowie die Spin-offs Fear und World Beyond hat, erklären euch Andrea und Max im Streamgestöber-Check.



Fear the Walking Dead soll im August weitergehen: Freut ihr euch auf Neues aus der Welt von The Walking Dead?