True Detective-Star Jodie Foster verrät 2 Filme, die alle gesehen haben müssen – und einer ist Team America (!)

Im Interview wurde True Detective Staffel 4-Star Jodie Foster nach zwei Filmen gefragt, die jede:r gesehen haben sollte. Einer davon ist ein neuer Oscar-Gewinner, der andere eine absurde Kult-Parodie des South Park-Duos.

Nach 3 Staffeln hat sich der ebenso gefeierte wie umstrittene Serien-Kracher True Detective mit der aktuell laufenden 4. Staffel neu erfunden. Zum ersten Mal war Schöpfer Nic Pizzolatto nicht mehr an Regie und Drehbuch beteiligt. Stattdessen wurden alle Episoden von True Detective: Night Country von der Mexikanerin Issa López mitgeschrieben und inszeniert.

Vor der Kamera ist unter anderem Jodie Foster in ihrer ersten Serienrolle seit 50 Jahren zu sehen. Im Interview wurde der Schauspiel-Star jetzt nach zwei Filmen gefragt, die jede:r kennen muss. Eine ihrer Antworten ist mehr als überraschend, aber auch nicht unbedingt zu 100 Prozent ernst gemeint.

Jodie Foster nennt Team America des South Park-Duos als wichtigsten Film überhaupt

Im Gespräch mit dem Interview Magazine sagte die Schauspielerin zuerst, dass der letztjährige Oscar-Gewinner Everything Everywhere All at Once ein Film ist, den jede:r gesehen haben sollte. Diese Wahl ist nicht überraschend, denn der abgedrehte Mix aus Multiversum-Action und berührender Familiengeschichte landete 2022 in einigen Jahresbestenlisten an der Spitze.

Deutlich überraschender ist der Film, den Foster danach noch nennt:

Oh, und das ist wahrscheinlich die Nummer eins – der Puppenfilm Team America: World Police.

Auch wenn die Schauspielerin danach sagt, dass sie für ihren Sinn für Humor bekannt ist und die Antwort nicht unbedingt ganz ernst meint, ist es schon überraschend, dass Foster ausgerechnet auf diesen Film kommt.

Mit Team America haben die South Park-Schöpfer Trey Parker und Matt Stone 2004 eine genauso irrwitzige wie bitterböse Abrechnung mit der amerikanischen Politik, islamistischem Terror und weiteren brisanten Themen abgeliefert. Zum Kult wurde die Parodie auch durch Szenen, in denen sich die Puppen exzessiv übergeben müssen:

So könnt ihr True Detective Staffel 4 mit Jodie Foster schauen

Die neue Staffel der Krimi-Thriller-Serie streamt bei Skys WOW im Abo. * Gerade sind drei von sechs Episoden verfügbar. Jeden Montag erscheint eine weitere.

In den neuen Folgen ermitteln Jodie Foster und Kali Reis als unfreiwilliges Duo in einem rätselhaften Fall, bei dem die komplette Besatzung einer Forschungsstation erst verschwindet und dann als eingefrorener Leichenberg auftaucht. Der Mordfall hängt wohl auch mit einem düsteren Geheimnis aus der Vergangenheit zusammen.

