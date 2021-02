TV-Überraschung: Sat.1 bringt brutal gescheiterten DC-Film, bevor er runderneuert wird - mit 4-Stunden-Fassung

Hoppla, heute kommt ein endlos mieser DC-Film bei Sat.1 im TV. Härter kritisiert wurde in den letzten Jahren kaum ein Superhelden-Film. Bald erscheint die neue Version.

Was passiert eigentlich mit dem alten Justice League, wenn diesen Frühling die neue Version erscheint? Landet er in einem Museum für missratene Blockbuster-Kreuzungen? Wird er komplett aus dem kulturellen Gedächtnis getilgt. Besser wäre es.

Heute bei Sat.1 im TV: Der peinliche DC-Unfall Justice League

So oder so habt ihr heute nochmal die (vielleicht letzte?) Möglichkeit, den krachend gescheiterten Justice League im TV zu bestaunen, bevor er (für immer?) von einer verbesserten Version verdrängt wird.

Nutzt diese Gelegenheit, um Abschied zu nehmen:

Sat.1 bringt den DC-Blockbuster Justice spontan um 20.15 Uhr .

. Am Samstag um 22.05 Uhr folgt die Wiederholung.

Grund für die überraschende Ansetzung ist vermutlich die Veröffentlichung von Wonder Woman 1984 auf dem deutschen Streaming-Markt - ab könnt ihr bei Sky den neusten DC-Blockbuster schauen *.

Neue 4-Stunden-Version: Das ist der Snyder-Cut von Justice League

Zack Snyder's Justice League - Official Trailer (English) HD

In dem Trailer oben könnt ihr euch direkt ein Bild von der neuen Version machen. Alles andere erkläre ich hier in der gebotenen Kürze.

Zack Snyder begann zwar mit der Regie für den lang ersehnten Ensemble-Superheldenfilm. Er konnte sie aufgrund privater Probleme jedoch nicht beenden. Joss Whedon übernahm.

Der Avengers 1 und 2-Regisseur überstrich jedoch den gesamten Film mit einem neuen, weniger düsteren Ton, was vom Studio auch gewünscht war. So entstand eine teilweise verstörend gekrümmte Version dessen, was Snyder eigentlich im Kopf gehabt hatte.

Der Snyder-Cut erhält neue Szenen mit Ben Affleck und Co.

Tatsächlich ist in dem fertigen Kinofilm lediglich ein Viertel der Szenen zu sehen, die Snyder drehte. Aus endlosen Material, das es nicht in den Film schaffte, baut er nun seine neue, eigene Fassung. Zusätzlich sollen ihm rund 70 Millionen Dollar für neu gedrehte Szenen zur Verfügung gestanden haben.

Der Snyder Cut von Justice League - Meinde Gedanken zum DCEU und dem zweiten Versuch des Films

Stars wie Ben Affleck und Jared Leto kehrten zurück. Am meisten profitieren vermutlich aber die Figur Cyborg und sein Darsteller Ray Fisher von der Version.

Am 18. März 2021 erscheint der Snyder-Cut von Justice League bei HBO Max. In Deutschland könnte er bei Sky streamen - wie seit kurzem auch Wonder Woman 2.

Zum Weiterlesen: Unser erster Eindruck von Wonder Woman 1984

Der Weg dahin war lang. Aber heute ist nicht die Zeit für Groll. Heute verabschieden wir uns mit einem Lächeln im Gesicht von Justice League, dem I. Denn wir können entspannt in die Zukunft schauen und wissen: Es wird alles besser.

Podcast für DC-Fans: Was erwartet uns im Snyder-Cut von Justice League?

Der sogenannte Snyder-Cut des DC-Blockbusters Justice League war erst ein Traum, dann ein Meme und schließlich Realität. In dieser Folge von Streamgestöber sprechen wir über Zack Snyders neue Schnittfassung.

Warum kämpften Fans für diese Fassung? Was erwartet uns in der neuen Version des Superhelden-Abenteuers mit Batman, Wonder Woman und Superman? Im Podcast diskutieren wir diese Fragen. Henry Cavills legendärer Schnurrbart kommt natürlich auch nicht zu kurz.

