Über 10 Jahre Warten auf Uncharted, jetzt ist der Trailer mit Marvel-Star Tom Holland da

Der erste Trailer zu Uncharted ist da. Marvel-Star Tom Holland glänzt als Nathan Drake. Auch Mark Wahlberg ist dabei. Holt euch hier die spektakulären Eindrücke.

Sieben Regisseure verschliss die heißerwartete Videospiel-Verfilmung, bevor sie endlich gedreht werden konnte. Ein unglaubliches Chaos ging dem Uncharted-Dreh voraus. Januar 2020 trat Venom- und Zombieland-Regisseur Ruben Fleischer den Job an und zog durch, was über 10 Jahre niemand geschafft hatte. Er wird den Game-Erfolg in die Kinos bringen.

Uncharted bei Amazon kaufen Zum Deal 3 Spiele im Bundle

Für alle, die das immer noch nicht glauben können: Hier ist der erste Trailer zu Uncharted mit Spider-Man Tom Holland in Abenteurer-Kluft.

Der erste Trailer zu Uncharted mit Marvel-Star Tom Holland ist eine Action-Granate

Tom Holland spielt den jungen Nathan Drake, den Hauptcharakter und Schatzsucher der erfolgreichen Game-Reihe, die vier Hauptteile und ein Spin-off umfasst. Mark Wahlberg war auch mal als Hauptdarsteller im Gespräch, nun spielt er die Rolle des Victor "Sully" Sullivan. In den Uncharted-Spielen begleitet Sully Drake auf seinen Schatzsuchen und ist selbst dem Nervenkitzel nicht abgeneigt. Gleichzeitig ist er Freund, Mentor und eine Vaterfigur für Nathan Drake.

Der Trailer wird der dynamischen Action, die die Spiele so beliebt machen, gerecht.

Uncharted - Trailer (English) HD

Komplette Handlung und Informationen zu Uncharted

Ein Nachfahre des berühmten Seefahrers Sir Francis Drake namens Nathan Drake (Tom Holland) glaubt, herausgefunden zu haben, wo sich die geheimnisumwobene, südamerikanische Stadt El Dorado befindet. Eine allem Anschein nach verfluchte goldene Statue bringt ihn auf die richtige Fährte. Zusammen mit einem ambitionierten Journalisten und seinem Mentor macht Drake sich auf die Suche nach dem verschwundenen Ort.

Bald muss der Abenteurer allerdings feststellen, dass sich auch ein gegnerischer Schatzjäger auf das Wettrennen eingelassen hat. Und natürlich will keiner den Goldschatz mit seinem Rivalen teilen. Auf einer Insel muss Drake sein Leben gegen Piraten, Söldner und einen geheimnisvollen Feind verteidigen, um hinter das Mysterium der goldenen Stadt El Dorado zu kommen. Dafür muss er sich allerdings mit seinen Neidern zuweilen einen Kampf bis aufs Blut liefern.

Hintergrund & Infos zu Uncharted

Uncharted ist die Adaption des Videospiels Uncharted: Drake’s Fortune, das 2007 vom Spiele-Entwickler Naughty Dog zusammen mit Sony auf den Markt gebracht wurde. Das Playstation-3-Action-Adventure imponierte zum Zeitpunkt seines Erscheinens Gamern und Kritikern gleichermaßen und bildete den ersten Teil der Uncharted-Reihe: Uncharted 1: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Among Thieves, Uncharted 3: Drake’s Deception und Uncharted 4: A Thief's End.

Uncharted soll am 10. Februar 2022 in die Kinos kommen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Wie gefällt euch der Trailer?