Überraschend neu bei Netflix: Der letzte Teil der größten Fantasy-Reihe

Im Netflix-Abo könnt ihr jetzt den dritten Teil der Phantastische Tierwesen-Reihe streamen. Ein weiterer Film der Harry Potter-Spin-offs wird wohl nicht mehr kommen, auch wenn das mal geplant war.

Nach dem großen Finale der Harry Potter-Filmreihe wurde das Fantasy-Franchise mit den Phantastische Tierwesen-Filmen fortgesetzt. Die Reihe rund um den Magizoologen Newt Scamander (Eddie Redmayne) brachte es bis 2022 auf drei Teile.

Den bisher letzten, Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse, könnt ihr gerade neu im Netflix-Abo streamen. Wie es aussieht, wird es wohl keinen weiteren Phantastische Tierwesen-Film mehr geben, obwohl der Plan mal deutlich größer war.

Jetzt bei Netflix: Darum geht es in Phantastische Tierwesen 3

In Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse nimmt der Aufstieg des bösen Zauberers Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) immer drastischere Ausmaße an. Während internationale Wahlen in der Zaubererwelt anstehen, braucht Albus Dumbledore (Jude Law) die Hilfe von Newt Scamander (Eddie Redmayne) & Co.



Hier könnt ihr noch einen Trailer zu Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse schauen:

Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse - Trailer 2 (Deutsch) HD

Die Zukunft der Fantasy-Reihe sieht nicht gut aus

Ganz am Anfang wurde die Phantastische Tierwesen-Reihe auf fünf Filme angelegt. Nachdem der zweite Teil Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen finanziell hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, sorgte Teil 3 für Negativrekorde an den Kinokassen. Mit einem Budget von 200 Millionen Dollar spielte der David Yates-Blockbuster laut Box Office Mojo weltweit etwas über 407 Millionen Dollar ein. Für einen Fantasy-Film dieser Größenordnung ist das eindeutig zu wenig.

Zuletzt sagte Yates im Oktober 2023 laut Variety , dass die Spin-off-Reihe vom Studio Warner Bros. vorerst pausiert worden sei. Aktuell sieht es nicht so aus, als würden Teil 4 und 5 der Phantastische Tierwesen-Reihe noch kommen.

Als Nächstes setzen die Verantwortlichen auf einen Reboot des Fantasy-Kults in Form einer neuen Harry Potter-Serie. Die soll irgendwann 2026 in den USA anlaufen und wird alle Romane von J.K. Rowling mit einem neuen Cast adaptieren.

Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse könnt ihr jetzt bei Netflix im Abo streamen.

