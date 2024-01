Ultra harter Action-Kracher hetzt Werwölfe auf Soldaten: Kultfilm von Game of Thrones-Macher Neil Marshall erstmals in 4K sichern

Eine versteckte Perle des Werwolf-Genres ist Dog Soldiers von Regisseur Neil Marshall. Die Low-Budget-Produktion war ein Überraschungserfolg und avancierte zum Kultfilm. Bald gibt es ihn erstmal in 4K fürs Heimkino.

Neil Marshall (The Descent) sollte später bei zwei Episoden von Game of Thrones Regie führen, die ihm sogar eine Emmy-Nominierung einbrachte. Auch sein erster Langspielfilm kennt sich mit Fantasy, Blut und Schlachten aus. Dog Soldiers war eine kleine Low-Budget-Produktion aus dem Jahr 2002, die sich schnell zum Kultfilm mausern sollte.

Am 18. Januar erscheint der Action-Kracher erstmals in 4K im schicken Steelbook und kann bereits jetzt vorbestellt werden.

Die neue Steelbook-Edfition von Dog Soldiers bietet auch jede Menge Bonusmaterial.

Audiokommentare

Dokumentationen

Making Of

Kurzfilm

Behind the Scenes

Deleted Scenes

Interviews

Gag-Reel

Dog Soldiers bringt frisches Blut ins Werwolf-Genre

In den 80ern boomte das Werwolf-Genre und brachte einige Klassiker wie American Werewolf hervor. Dog Soldiers ist ein später Nachzügler dieser Zeit, doch brachte er nochmal eine gute Portion frisches Blut ins Genre. Denn er vermeidet die typischen Klischees und erzählt weder vom Fluch der Werwolf-Verwandlung, noch darüber, wie schlimm es ist, ein Werwolf zu sein. In Dog Soldiers stehen die Soldaten im Vordergrund, die gegen die Bestien ums Überleben kämpfen.

Neil Marshalls erste große Drehbuch- und Regiearbeit erhielt viel positive Kritik. Auch in unserer Liste der sieben besten Werwolf-Filme findet sich Dog Soldiers wieder. Auf Rotten Tomatoes erhält der Action-Horror einen Score von 81 Prozent. Dort ist auch folgende Kritik zu lesen:

Beängstigend, witzig und voller Action – Dog Soldiers ist für Genre-Fans einen Blick wert und zeichnet Autor und Regisseur Neil Marshall als ein Talent aus, das man im Auge behalten sollte.

Darum geht es in Dog Soldiers

Durch die schottischen Highlands streift eine Gruppe britischer Soldaten, die auf dem Weg zu einer Kampfübung sind. Doch als sie bei der Spezialeinheit ankommen, finden sie nur ein blutiges Massaker vor. In einem alten Farmhaus suchen sie Schutz, doch als die Nacht hereinbricht, wird den Soldaten ihre aussichtslose Lage bewusst. Was sie angreift, lässt sich nicht so leicht aufhalten, denn es sind blutrünstige Werwölfe.

