Ultrabrutaler Fantasy-Action-Kracher: Mit dieser Fortsetzung haben wir nicht mehr gerechnet

Lange Zeit war unklar, ob das brutale Fantasy-Action-Spektakel Mortal Kombat eine Fortsetzung erhält. Nun wurde Moon Knight-Autor Jeremy Slater für Teil 2 verpflichtet.

Letztes Jahr startete Warner Bros. einen neuen Versuch, um die erfolgreiche Videospielreihe Mortal Kombat in die Kinos bringen. Das Ergebnis war ein äußert brutales Action-Abenteuer, das angereichert durch Fantasy-Elemente für furiose Martial-Arts-Szenen auf der großen Leinwand sorgte. Jetzt hat die Fortsetzung grünes Licht erhalten.

Damit war nicht unbedingt zu rechnen. Mortal Kombat wurde von Kritik und Publikum eher verhalten angenommen und spielte bei einem Budget von 55 Millionen US-Dollar nur 83 Millionen ein. Gleichzeitig wurde der Film in den USA auf dem Streaming-Dienst HBO Max veröffentlicht, was der Schlüssel für die Fortsetzung zu sein scheint.

Mortal Kombat 2 kommt von Marvel-Macher

Obwohl HBO Max keine Informationen über die Performance seiner Filme veröffentlicht, berichtet der Hollywood Reporter , dass Mortal Kombat zu den größten Erfolgen des Streaming-Diensts gehört. Die Fortsetzung soll nun Jeremy Slater schreiben, der als kreativer Kopf hinter der kommenden Marvel-Serie Moon Knight steckt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Moon Knight schauen:

Moon Knight - Trailer (English) HD

Schon vor Moon Knight und Mortal Kombat 2 hat Slater mit der Adaption von popkulturellen Stoffen Erfahrung gesammelt. Gemeinsam mit Josh Trank und Simon Kinberg arbeitete er am Drehbuch von Fantastic 4 aus dem Jahr 2015. Darüber hinaus entwickelte er die Serien The Umbrella Academy und The Exorcist.

Wer bei der Mortal Kombat-Fortsetzung die Regie übernimmt, steht noch nicht fest. Der erste Teil wurde von dem australischen Filmemacher Simon McQuoid inszeniert. Auch über die Zusammenstellung des Casts ist noch nichts bekannt. Angedeutet wurde aber, dass in Mortal Kombat 2 ein Auftritt von Fanfavorit Johnny Cage möglich ist.

