Fantasy-Epos heute im TV: Gewaltiger Keanu Reeves-Flop, der tatsächlich eine Fortsetzung kriegt

Dank Matrix und John Wick ist Keanu Reeves wieder in aller Munde. Heute Abend läuft im TV einer seiner größten Flops, der überraschend fortgesetzt wird.

Keanu Reeves befindet sich wieder Hoch im Kurs. Seit John Wick gehört er zu den gefragtesten Actionstars in Hollywood. Zuletzt kehrte er sogar als Neo in der Sci-Fi-Fortsetzung Matrix Resurrections auf die große Leinwand zurück. In den letzten Jahren hatte der Schauspieler jedoch nicht nur Erfolge zu verbuchen.

Ausgerechnet eines seiner spannendsten Projekte entpuppte sich als gewaltiger Flop. Die Rede ist von dem Fantasy-Epos 47 Ronin, das 2013 in die Kinos kam und vom Publikum verschmäht wurde. Hier hätte Reeves sein nächstes großes Franchise starten könnten. Trotzdem kehrt er für die kürzlich angekündigte Fortsetzung nicht zurück.

Fantasy-Epos: Darum geht's in 47 Ronin mit Keanu Reeves

Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich der gesetzlose Samurai Kai (Keanu Reeves), der als Findelkind von Walddämonen aufgezogen wurde und sich im Verlauf des Films der titelgebenden Gruppe anschließt. Die 47 Ronin stellen sich unter der Führung von Ōishi (Hiroyuki Sanada) gegen den bösen Fürsten Kira (Tadanobu Asano).

Hier könnt ihr den Trailer zu 47 Ronin schauen:

47 Ronin - Trailer (Deutsch) HD

47 Ronin wurde mit einem gewaltigen Budget von 175 Millionen US-Dollar produziert. Die Ressourcen für einen großen Fantasy-Blockbuster waren definitiv vorhanden. In den USA spielte der Film allerdings nur 38 Millionen US-Dollar ein. Weltweit kommt er auf 152 Millionen US-Dollar – ein Verlustgeschäft in jeder Hinsicht.

47 Ronin: Der Kreanu Reeves Flop erhält zweite Chance

Entfesselte Drachen, furiose Kämpfe und ein Keanu Reeves, der sich hingebungsvoll in seiner Rolle als verstoßener Krieger einfindet: Das sind eigentlich die perfekten Zutaten für eine Filmerfahrung, die uns aus der Welt reißt und ein aufregendes Abenteuer erleben lässt. Vielleicht lohnt es sich tatsächlich, 47 Ronin eine zweite Chance zu geben.



Nicht zuletzt erwartet uns schon bald die Fortsetzung des Films auf Netflix. Vor wenigen Monaten hat die Produktion von Blade of the 47 Ronin grünes Licht erhalten. Reeves ist allerdings nicht mehr involviert. Stattdessen spielt die Geschichte im Budapest der Gegenwart, wo Samurai-Clans im Verborgenen existieren.

