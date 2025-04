Unbedingt nach Der Gärtner schauen: Das wohl größte Vorbild der Netflix-Serie mit 8 Staffeln

Der Gärtner erobert aktuell die Netflix-Charts und erzählt die Geschichte eines gefühllosen Killers. Dabei bedient sich die Serie eindeutig an einem bekannten Vorbild, das jeder Fan gesehen haben sollte.

Eine der großen Serienüberraschungen der letzten Wochen stellt Der Gärtner dar. Die Thriller-Serie um einen gefühlskalten Auftragskiller mit Elite-Star Álvaro Rico hat auf Netflix zahlreiche Menschen in ihren Bann gezogen und sich an die Spitze der Serien-Charts des Streamers gesetzt.

Der Erfolg der Serie ist wohl auf einige bekannte Zutaten zurückzuführen, die der Netflix-Hit zu etwas Neuem verbindet. Während einige Parallelen zu You - Du wirst mich lieben nicht von der Hand zu weisen sind, hat Der Gärtner ein weiteres großes Serien-Vorbild, das jeder Thriller-Fan kennen muss: Dexter.

Dexter ist DIE Serienkiller-Serie – und großes Vorbild von Der Gärtner

Online schreiben Fans, Der Gärtner sei eine "gemeine, spanische Version von Dexter" . Und der Vergleich trifft es in einigen Punkten, denn auch in Dexter geht es um einen jungen Mann, der von einem (Pflege-)Elternteil zum Killer erzogen wurde. Gleichzeitig ist Dexter (Michael C. Hall) ähnlich wie Elmer (Rico) aus Der Gärtner von einer Gefühlskälte geprägt, die das skrupellose Morden erst möglich macht.

Während dieser Zustand bei Elmer auf einen Unfall in der frühen Kindheit zurückzuführen ist, sind es bei Dexter vor allem traumatische Erfahrungen, die diese Störung vorangetrieben haben. In beiden Fällen haben wir es jedoch mit tief verwundeten Menschen zu tun, die sich daher vor allem mit zwischenmenschlichen Beziehungen schwertun – und dadurch zu ambivalenten Antihelden werden, mit denen man trotz ihrer Taten mitfiebert.

Dexter hat sich als Forensiker im Morddezernat in Miami der Tötung von Serienkillern verschrieben, die den Tod seiner Meinung nach verdient haben. Dabei versucht er nicht aufzufliegen, was die Serie von einer spannungsgeladenen Episode zur nächsten treibt. Gleichzeitig erhalten wir Einblicke in Dexters besondere Beziehung zu der alleinerziehenden Mutter Rita (Julie Benz) sowie seiner Adoptivschwester Debra (Jennifer Carpenter), die als Polizistin im gleichen Dezernat wie er arbeitet.

Die Serie hat zwischen 2006 und 2013 acht Staffeln hervorgebracht, auf die mehrere Spin-off-Serien folgten. 2021 erschien Dexter: New Blood, 2024 folgte die Prequel-Serie Dexter: Original Sin. Dieses Jahr wird zudem das neue Sequel Dexter: Resurrection Premiere feiern.

Wo könnt ihr Dexter streamen?

Alle acht Staffeln von Dexter findet ihr aktuell im Streaming-Abo bei Netflix. Dazu gibt's die komplette Serie auch in der Flat bei Paramount+, wo ebenso alle Staffeln der bisher veröffentlichten Spin-off-Serien zu sehen sind.

Was Dexter: Original Sin zu bieten hat, könnt ihr in unserem Podcast hören:

Podcast: Das Serienkiller-Universum von Dexter wächst mit der neuen Serien Original Sin

In Dexter: Original Sin meldet sich der berühmt-berüchtigte Serienkiller aus 8 Staffeln von Dexter (2006-2013) sowie der Miniserie Dexter: New Blood (2021/22) zurück. In 10 Folgen taucht die neue Serie in dessen Vorgeschichte ins Jahr 1991 ein, als Dexter Morgan ein junger Mann war und nicht nur sein Praktikum bei der Polizei von Miami, sondern auch mit dem Morden anfing.

Wir stellen euch die neue Dexter-Serie mit all ihrem alten und neuen Personal vor und erklären, wie sie sich ins Serienuniversum des Killers rund um Michael C. Halls ikonische Figur einfügt. Neben einem Vergleich mit den bisherigen Serien blicken wir außerdem auf die in Zukunft weiterer Dexter-Geschichten.