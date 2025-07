Unbedingt nach Squid Game bei Netflix streamen: In diesem Thriller kann nur ein Mensch von 50 überleben

Wer sich nach Squid Game weiteren tödlichen Moralfragen stellen will, sollte bei Netflix unbedingt einen Blick in einen anderen Thriller werfen, in dem von 50 Menschen nur einer überleben kann.

Wer die finale dritte Staffel von Squid Game bei Netflix schon verdaut hat, muss nach dem schockierenden Finale nicht einmal den Streaming-Dienst wechseln, um ähnlich gelagerte Unterhaltung zu finden. Insbesondere, wenn ihr euch nach dem dritten Spiel in Staffel 3 fragt, wie egoistisch oder grausam Menschen zugunsten ihres eigenen Lebens über den Tod anderer entscheiden können. Dann könnt ihr ähnlichen Moralentscheidungen in dem Film Der Kreis bei Netflix ausloten. Squid Game-Ersatz: Vorher gab es bei Netflix schon Der Kreis Die Idee tödlicher Spiele hat Netflix' Squid Game nicht erfunden. Während die Teilnehmer:innen der südkoreanischen Hit-Serie sich allerdings aus freien Stücken in das fatale Szenario begeben, liegt die Sache beim 2015 erschienenen Film Der Kreis etwas anders: Der bitterböse Horror-Thriller tötet 50 Entführte im 2-Minuten-Takt. Was passiert in Der Kreis bei Netflix? Fünfzig Fremde finden sich in einem Raum wieder, ohne zu wissen, wie sie dorthin gekommen sind. In zwei Kreisen um eine Kugel stehend müssen sie schnell lernen, dass das Verlassen ihrer markierten Position tödliche Konsequenzen hat. Aber nicht nur das: Im Hintergrund zählt ein 2-Minuten-Countdown herunter und nach Ablauf der Zeit tötet ein Blitzschlag willkürlich eine Person. Doch dieses Todesurteil können die Anwesenden beeinflussen, indem sie abstimmen, wer sterben soll. Als Kammerspiel und düstere Sozialstudie entfaltet Der Kreis sein Menschenexperiment, das ähnliche Fragen wie Netflix' Hit-Serie aufwirft: Wer hat es verdient, zu überleben? Sollten Alte und Kranke eher gehen als Mütter? Passend zum Baby in Staffel 3 von Squid Game gibt es auch hier ein Kind als potenzielles Opfer. Der Kreis passt bei Netflix ideal zu Squid Game Auch wenn Squid Game die Kreissymbolik noch um Drei- und Vierecke ergänzte, sind die Parallelen zu dem vor zehn Jahren veröffentlichten Film unübersehbar: Ein Gesellschaftsquerschnitt tritt gegeneinander an, wobei sich Bündnisse formen und wieder zerbrechen. Im 87-Minuten-Film Der Kreis geschieht das natürlich alles etwas reduzierter, zumal der Horror-Thriller der US-Regisseure Aaron Hann und Mario Miscione längst nicht das gleiche Budget wie Netflix' Serienhit hatte. Doch wer bei Squid Game vor allem an der Auslotung der Menschlichkeit interessiert war, wird hier ebenfalls eine faszinierende Erzählung finden – mit einem Twist am Ende, den man nicht kommen sieht.

Da Squid Game keine 4. Staffel erhalten wird und eine mögliche US-Version von David Fincher noch ferne Zukunftsmusik ist, bietet Der Kreis jetzt schon die Möglichkeit zu sehen, wie Amerikaner um ihr Leben diskutieren.