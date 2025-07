Squid Game Staffel 3-Ende deutet neue Serie an: So soll es mit der US-Version von David Fincher weitergehen

Am Ende des Squid Game-Finales kommt es zu einem besonderen Cameo-Auftritt. Er könnte die Zukunft des Netflix-Hits andeuten, in der Meisterregisseur David Fincher eine US-Version produzieren soll.

Die gerade erschienene 3. Staffel von Squid Game markiert das große Finale der Serie. Zumindest die südkoreanische Originalversion soll jetzt abgeschlossen sein. Doch die Tür für einen weiteren US-Ableger des Netflix-Hits steht noch weit offen. Das deutet auch ein überraschender Cameo-Auftritt ganz am Ende an. Kommt jetzt noch die schon länger vermutete amerikanische Squid Game-Serie?

US-Version von Squid Game ist bis jetzt nicht offiziell von Netflix in Produktion

2023 wurde gerüchteweise erstmals eine amerikanische Squid Game-Version angekündigt. Schon damals hieß es, dass Sieben- und Fight Club-Regisseur David Fincher daran beteiligt sein soll. Für Netflix schuf er bereits Serien und Filme wie House of Cards, Mindhunter und Der Killer.

Auch wenn 2024 nochmal neuer Schwung in die ursprüngliche Meldung kam und Fincher wirklich an einem Squid Game-Remake oder einem US-Ableger arbeiten soll, wurde die Produktion von Netflix bis heute nicht offiziell bestätigt. Das Finale von Squid Game Staffel 3 könnte aber die Weichen für eine solche Serie gestellt haben.

Achtung, ab hier folgen Spoiler zum Ende von Squid Game Staffel 3!

Ende 2025 könnte der Dreh für neue Squid Game-Serie aus den Vereinigten Staaten beginnen

Wie wir bereits berichteten, hat Hollywood-Star Cate Blanchett (Blue Jasmine) ganz am Ende des Squid Game Staffel 3-Finales einen kurzen Cameo-Auftritt. In der Szene tritt die Schauspielerin in Los Angeles als Recruiterin auf, die einen Obdachlosen in einer Sackgasse für die verhängnisvollen Spiele gewinnen will. Offenbar handelt es sich bei dem Blanchett-Auftritt um eine einmalige Szene, doch der Übergang in die USA ist damit schon erfolgt.

Aktuellen Infos von What's on Netflix zufolge soll es sich bei dem Projekt mit dem momentanen Arbeitstitel Squid Game: America um eine Fortsetzung der Story anstelle eines Remakes handeln. Als Drehbuchautor arbeitet angeblich Dennis Kelly an der Serie, der unter anderem für die britische Serie Utopia verantwortlich war.

David Fincher selbst ist derzeit mit der Vorbereitung seines neuen Netflix-Films beschäftigt. Dabei handelt es sich um einen Ableger von Quentin Tarantinos Once Upon Hollywood, das sich um Brad Pitts Cliff Booth in einem späteren Jahrzehnt in der Traumfabrik drehen soll.

Laut What's on Netflix hat dieses Projekt gerade oberste Priorität, sodass der Drehstart für eine mögliche US-Fortsetzung von Squid Game frühestens im Dezember 2025 beginnen dürfte. Vor 2027 sollten Fans also nicht mit einem Start rechnen.

