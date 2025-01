Unerwartete Serien-Konkurrenz stößt harten Western vom Netflix-Thron: Der neue Platz 1 ist Teil eines Film- und Serien-Universums

Netflix' Serien-Top 10 hat einen neuen ersten Platz, der nicht nur eine 2. Staffel ist, sondern auch auf eine vor vier Jahren beendete, erfolgreiche Film-Trilogie aufbaut.

Die Spitze der Netflix-Charts ist hart umkämpft. Nachdem sich mehrere Wochen die 2. Staffel Squid Game auf Platz 1 halten konnte, wurde die koreanische Erfolgsserie letzte Woche von einem Western-Neustart verdrängt. Aber auch dem brutalen Überlebenskampf von American Primeval war die Pole-Position nur kurz vergönnt. Denn diese Woche geht es zurück nach Südkorea – mit der gestern gestarteten 2. Staffel von XO, Kitty.

Platz 1 unter den Serien: Staffel 2 von XO, Kitty gehört zu einer Netflix-Reihe

Kitty (Anna Cathcart) verlässt ihre US-Heimat, um den eigenen Wurzeln auf die Spur zu gehen. In Südkoreas Hauptstadt Seoul geht sie ein internationales Internat, das schon ihre verstorbene Mutter besuchte. Außerdem kann sie so die Fernbeziehung zu ihrem Freund zu einer Nahbeziehung machen. Stolz auf ihre Verkupplungsgabe will sie diese auch im Ausland zum Einsatz bringen, findet sich aber bald selbst in einem Gefühlstumult wieder.

XO, Kitty steht nicht allein: Obwohl die Serie theoretisch ohne Vorwissen angeschaut werden kann, entstand sie aus Charakteren der To All the Boys *-Reihe von Jenny Han. Die Buch-Trilogie war von Netflix zwischen 2018 und 2021 verfilmt worden.

Die Spin-off-Serie beförderte Kitty Song-Covey (erneut gespielt von Anna Cathcart), die kleine Schwester der Trilogie-Hauptfigur Lara Jean, von der Neben- zur Hauptdarstellerin. Anders als die Filme hat XO, Kitty keine Romanvorlage. Dafür arbeitete Autorin Han jedoch eng mit der Netflix-Serie zusammen: als Serienschöpferin, Showrunnerin und Drehbuchautorin. So sieht das Romantik-Universum der Song-Covey-Familie nach aktuellem Stand bei Netflix wie folgt aus:

Ob XO, Kitty auch noch eine 3. Staffel bei Netflix erhalten wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Das hängt wie immer davon ab, wie viele Menschen die neue Season streamen. Der Start auf Netflix' Spitzenposition unter den Serien ist auf jeden Fall ein guter Anfang.

Das sind die aktuellen Top-Serien bei Netflix:

