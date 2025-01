Der Siegeszug von Squid Game ist gebrochen: Auf Platz 1 der Netflix-Charts steht der härteste Western seit Langem

Squid Game hat seine Pole Position bei Netflix verloren. Der neue Platz 1 der Serien-Charts ist eine harte Western-Serie für alle Yellowstone-Fans.

Mehr als drei Jahre haben Squid Game-Fans auf Staffel 2 gewartet und jetzt das: Etwa zweieinhalb Wochen nach dem Start wurden die neuen Folgen von Platz 1 der Netflix-Charts verdrängt. An ihrer statt führt jetzt die finstere Western-Serie American Primeval die Liste an.

Statt Squid Game Platz 1 auf Netflix: Darum geht's im Western-Epos American Primeval

American Primeval spielt 1857 im heutigen US-Bundesstaat Utah. In einem brutalen Krieg stehen sich die US Army, mormonische Milizen und die indigenen Ureinwohner des Landes gegenüber. In den grausigen Wirren des Konflikts versuchen sowohl die Mutter Sara (Betty Gilpin) als auch das Ehepaar Jacob (Dane DeHaan) und Abish (Saura Lightfoot Leon) zu überleben.

Schaut hier den Trailer zu American Primeval:

American Primeval - S01 Trailer (Deutsch) HD

Wem es nach dieser Beschreibung noch nicht klar sein sollte: American Primeval ist keine Wohlfühlserie, sondern erschüttert mit ihrer Unerbittlichkeit. Moviepilot Max Wieseler beschreibt sie als "ein faszinierendes Western-Kaleidoskop des Grauens".

Dass Netflix-Abonnent:innen eine Western-Serie mit so viel Begeisterung aufnehmen, wird Yellowstone-Fans nicht überraschen. Squid Game Staffel 2 wird allerdings auch von einer Reality-Show der Rang abgelaufen: Auf Platz 2 der Serien steht Love Is Blind: Germany.

Aktuell sehen die Netflix-Charts der Serien folgendermaßen aus:

Podcast: Squid Game Staffel 2 im Review und Ausblick auf Staffel 3

Netflix’ größte Erfolgsserie meldet sich zurück. Doch erfüllt Staffel 2 von Squid Game unsere Erwartungen? Wir nehmen die Rückkehr der tödlichen Spiele im Detail unter die Lupe und sprechen über Highlights und Tiefpunkte.

Neben neuen Squid Game-Figuren und dem kontroversen Cliffhanger-Ende diskutieren wir auch Theorien zur 3. Staffel, die noch dieses Jahr erscheint, um die Netflix-Serie abzuschließen.