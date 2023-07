Unfassbar: Amazon Primes fast vergessene Fantasy-Serie kehrt nach 4 (!) Jahren Wartezeit diese Woche zurück

Manchmal zahlt sich das Warten eben doch aus und so gibt es diese Woche ein Wiedersehen mit einer genialen Fantasy-Serie, die Amazon Prime-Abonnent:innen fast schon aus ihrer Erinnerung gestrichen hatten.

Good Omens zählte zu den besten Serien des Jahres 2019. Nach den 6 Folgen der 1. Staffel war Amazons Fantasy-Komödie als Buchverfilmung * von Neil Gaiman und Terry Pratchett allerdings zu Ende erzählt. Dennoch hielt sich hartnäckig die Hoffnung auf Staffel 2, die nun, vier Jahre später, trotz vieler Hindernisse wahr geworden ist.

Fantasy-Rückkehr: Wann kommt Good Omens Staffel 2 zu Amazon Prime?

Denn am Freitag, den 28. Juli 2023 startet die 2. Staffel Good Omens bei Amazon Prime *. Und genau wie bei Staffel 1 werden auch diesmal wieder alle 6 Folgen auf einmal veröffentlicht. Ein Fantasy-Wochenende ist euch also sicher. Die Episoden sind jeweils ca. 45 Minuten lang, ihr braucht für die gesamte Fortsetzung der Fantasy-Serie zirka 4,5 Stunden Zeit.

Die Fan-Reaktionen zur Good Omens-Rückkehr sind euphorisch, auch wenn sich kaum noch jemand erinnern kann, worum es in Staffel 1 ging.



Was ist nochmal in der 1. Staffel von Good Omens passiert?

In der 1. Staffel von Amazons Good Omens lernten wir den Engel Erziraphael (Michael Sheen) und den Dämon Crowley (David Tennant) in einer schwierigen Zeit kennen: Die Apokalypse stand kurz bevor und dank eines verwirrenden Babytauschs überwachten Himmel und Hölle den falschen Antichristen.

Good Omens - S01 Trailer (Deutsch) HD

Nachdem die beiden unwahrscheinlichen Freunde aus unterschiedlichen Lagern längere Zeit unter Menschen gelebt hatten, wollten sie den Weltuntergang abwenden und hielten so am Ende von Staffel 1 der Fantasy-Serie den richtigen (und gar nicht so bösen) Sohn Satans, Adam (Sam Taylor Buck), mithilfe eines Hexenjägers (Jack Whitehall) und einer Hexe (Adria Arjona) auf.

Aber allzu viele Erinnerungen an das Fantasy-Geschehen in der 1. Staffel von Good Omens braucht ihr eigentlich gar nicht, denn Staffel 2 erzählt bei Amazon eine völlig neue Geschichte. Höchstens euer Bibel-Wissen rund um Hiob und gewisse Erzengel solltet ihr dafür nochmal abstauben.

Worum geht's in der 2. Staffel von Good Omens bei Amazon Prime?

Gabriel (Jon Hamm), der schon in Staffel 1 als eitler Erzengel dabei war, taucht nackt und ohne Erinnerungen vor Erziraphaels Buchladen auf. Der Engel versteckt den eigentlich ungeliebten Ex-Vorgesetzten, um erstmal herauszufinden, was hier vor sich geht. Dämonen-Kumpel Crowley wird eher widerwillig in die Sache reingezogen.

Es dauert nicht lange, bis himmlisches und höllisches Personal suchend bei ihnen anklopft. Zweifel zur göttlichen Eindeutigkeit von Gut und Böse sind die Folge. Parallel zu dieser übernatürlichen Verschwörung bleibt aber trotzdem noch Raum dafür, zwei Liebende aus der Nachbarschaft zusammenzubringen.

Seht hier Amazons deutschen Trailer zur 2. Staffel Good Omens

Good Omens - S02 Trailer (Deutsch) HD

Auf den ersten Blick mag die Fantasy-Geschichte der 2. Staffel von Good Omens (über einen Gedächtnisverlust und übersinnliche Beziehungsvermittler) sich in einem kleineren Rahmen abspielen als die 1. Apokalypsen-Staffel. Doch die stärkere Konzentration auf die Engel-Teufel-Beziehung von Erziraphael und Crowley (samt Rückblenden) verspricht eine neue emotionale Tiefe für die Amazon-Serie. Und auch, dass Jon Hamms erst herablassende und jetzt trottelige Figur mehr Raum bekommt, dürfte viel Freude bereiten.

Podcast für Serien-Fans: 13 Fantasy-Highlights starten bald bei Netflix, Amazon und mehr

Für die kommenden Monate stehen bei Netflix, Disney+, Amazon und Co. mehrere spannende Fantasy-Serien in den Startlöchern. Ob Geister-Detektive, deutsche Mythen mit schurkischen Helden oder die Anime-Realserie zu One Piece: Wir stellen euch die kommenden 13 Highlights vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben der 3. Staffel The Witcher kehrt auch das Engel-Dämon-Gespann von Good Omens nach vier Jahren für eine 2. Staffel in den Stream zurück. Außerdem könnt ihr ein paar vielversprechende Fantasy-Serien entdecken, von denen ihr bis jetzt garantiert noch nichts gehört habt.