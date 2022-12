Unrühmlicher Netflix-Rekord: Neue The Witcher-Serie ohne Henry Cavill wird von Fans und Kritik verrissen

The Witcher: Blood Origin muss auf Netflix ganz ohne Henry Cavill auskommen. Und fährt prompt einen Negativ-Rekord für das Fantasy-Franchise ein.

The Witcher: Blood Origin will The Witcher-Fans auch ohne Henry Cavill erobern. Dieser Plan ist gescheitert. Zumindest mit Blick auf die bisherigen Kritiken und Publikumswertungen zur Netflix-Serie, die die schlechtesten des ganzen Fantasy-Franchise sind.

The Witcher-Serie ohne Henry Cavill stellt Negativ-Rekord auf

Das stellt Comicbook.com mit Blick auf die Rotten Tomatoes -Wertungen des Franchise fest. Dort kommt Blood Origin mit 33 % Kritiken- und 10 % Publikumswertung weit hinter der Mutterserie und The Witcher: Nightmare of the Wolf ins Ziel, die bei beiden Zahlen mindestens 75 % erreichen.

Der Kritiken-Konsens der Aggregatoren-Seite spricht dabei von einer "oberflächlichen" Adaption der Buchvorlagen Andrzej Sapkowskis, die nicht sonderlich "erinnernswert" sei. Die The Witcher-Serie könne ohne Henry Cavill keine Kraft entfalten, so das Urteil von IndieWire . "Nur für Komplettisten", schreibt Variety .

Bei manchen Urteilen werden die immensen Kürzungen in der Netflix-Serie und auch Cavills Franchise-Ausstieg eine große Rolle gespielt haben. Zumindest einzelne Stimmen sprechen sich für die Serie aus. CNN hält sie für einen "sanft ablenkenden Snack". Ob das ein Lob ist, muss jeder Fan für sich selbst entscheiden.

Podcast: Die 22 besten Serien 2022

Wir schauen zurück auf die unzähligen Serien, die im Jahr 2022 bei Netflix, Amazon, Disney+, AppleTV+, MagentaTV, RTL+ und Sky/WOW erschienen sind und stellen euch diejenigen vor, die ihr dabei nicht auslassen solltet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Fantasy-Blockbuster bis zum Sci-Fi-Geheimtipp, vom feierten Drama über ein perfekt gelungenes Serien-Finale bis zur Genre sprengenden Comedy: Unsere 22 Tipps fassen das abwechslungsreiche Serienjahr für euch zusammen und zeigen euch, was es sich auch jetzt noch nachzuholen lohnt.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Was haltet ihr von The Witcher: Blood Origin?