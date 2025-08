Untamed-Fans wird Eric Banas nächstes Netflix-Projekt gefallen – es dreht sich erneut um eine Jagd in der Wildnis

Untamed hat sich auf Netflix zum großen Serien-Hit entwickelt. Hauptdarsteller Eric Bana wird bald mit einem neuen Thriller zum Streaming-Dienst zurückkehren, der sich um ganz ähnliche Themen dreht.

Nach Untamed: Eric Bana betritt für Netflix erneute eine mörderische Wildnis

Eric Bana ist ein Naturbursche. Das suggeriert zumindest die Thriller-Serie Untamed auf Netflix, in der Banas Figur einen Mord im Yosemite-Nationalpark aufklären muss. Wer den Star gerne in der Wildnis auf der Jagd sieht, darf sich auf sein nächstes Netflix-Projekt freuen:

Apex dreht sich um eine Bergsteigerin (Charlize Theron), die inmitten einer unwirtlichen Natur zum Opfer einer brutalen Jagd wird. Welche Rolle Bana im Film spielen wird, ist noch nicht bekannt. Neben Theron und Bana steht auch Taron Egerton (Carry-On) vor der Kamera. Deadline zitiert eine Beschreibung des Films, die ihn als Mischung aus Free Solo und Das Schweigen der Lämmer bezeichnet.

Schaut euch hier den Trailer zu Untamed an:

Untamed - S01 Trailer (Deutsch) HD

Mit Banas Casting, der Jagd-Dramaturgie und dem Natur-Setting könnte Apex viele Untamed-Fans begeistern. Und ähnlich wie in der Netflix-Serie könnte sich auch im kommende Action-Thriller der Mensch als das grausamste Raubtier unter den Lebewesen herausstellen.

Für den Überlebenskampf in der Wildnis ist auch bereits ein gut geeigneter Regisseur gefunden: Baltasar Kormákur inszeniert den Menschen gerne im unbarmherzigen Kampf mit der Natur, so etwa in Everest oder Beast - Jäger ohne Gnade.

Wann kommt Eric Banas neuer Thriller zu Netflix?

Variety zufolge hat der Dreh von Apex im Februar 2025 begonnen. Dementsprechend könnten wir uns einen Streaming-Start Anfang 2026 vorstellen. Auf Untamed Staffel 2 werden Netflix-Fans dagegen wohl noch etwas länger warten.

Die 15 Highlights im August umfassen neben der neuesten Staffel des Netflix-Hits Wednesday auch den mit Spannung erwarteten Sci-Fi-Horror Alien: Earth, ein Historien-Epos mit Jason Momoa sowie das nächste Kapitel aus dem Outlander-Universum und reichlich Action bei Amazon.