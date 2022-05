Verfluchtes Fantasy-Reboot wird nach 14 Jahren Produktionshölle endlich gedreht

Seit über einer Dekade geistert das The Crow-Reboot durch Hollywood. Mit einem Horror-Star in der Hauptrolle schreitet der Fantasy-Film endlich in großen Schritten voran.

Seit 2008 versucht Hollywood, eine neue Version von The Crow - Die Krähe auf die Leinwand zu bringen. Die 1994 erschienene Comicverfilmung mit Brandon Lee ist ein absoluter Kultfilm. Eine moderne Umsetzung des Stoffs ist bisher allerdings nicht geglückt. Jetzt kommt das The Crow-Reboot endlich in Fahrt.

Bereits im April berichtete wir, dass mit It-Star Bill Skarsgård ein neuer Hauptdarsteller gefunden wurde. In den vergangenen Jahren wurden die unterschiedlichsten Namen mit dem Projekt in Verbindung gebracht, angefangen bei Bradley Cooper über Tom Hiddleston bis hin zu Jason Momoa – die Liste ist sehr, sehr lang.

Fantasy-Horror-Reboot: Nach 14 Jahren starten endlich die Dreharbeiten zur Neuauflage von The Crow

Den Dreharbeiten der jetzigen Version steht nichts mehr im Weg. Wie Deadline berichtet, wird der Film im Sommer in Prag und an verschiedenen Schauplätzen in Deutschland gedreht. So weit ist noch kein anderer Reboot-Versuch gekommen. Inszeniert wird der neue The Crow von Ghost in the Shell-Regisseur Rupert Sanders.

Hier könnt ihr den Trailer zum ersten The Crow-Film schauen:

The Crow - Die Krähe - Trailer (Deutsch)

Das Drehbuch stammt aus der Feder von Zach Baylin, der mit King Richard sein Debüt ablieferte und aktuell in die Entstehung von Creed 3 involviert ist. Darüber hinaus gibt es ein spannendes Casting: Die britische Musikerin, Sängerin und Tänzerin FKA Twigs wird neben Skarsgård die zweite große Rolle im Film spielen.

Wann startet das The Crow-Reboot im Kino?

Ein offizieller Kinostart steht noch nicht fest. Wie Deadline anmerkt, wird das Projekt auf dem Filmmarkt in Cannes verschiedenen Verleihern vorgestellt. Wenn die Dreharbeiten tatsächlich im Sommer beginnen, wäre es theoretisch möglich, dass der Kinostart Ende 2023/Anfang 2024 erfolgt.

