Vergessener Horror-Thriller entthront Netflix-Überraschungshit Carry-On: Am Ende eskaliert der Film komplett

In der Top 10 von Netflix' Film-Charts ist ein kürzlich ins Programm gekommener Horror-Thriller neu an der Spitze. Er verdrängt den hartnäckigen Spitzenreiter Carry-On.

Bei Netflix bekommen gefloppte oder (fast) vergessene Filme gerne mal ein zweites Leben. So ist es auch gerade wieder mit dem Horror-Thriller Ma passiert, der 2019 in den Kinos lief. Wahrscheinlich dürften die wenigsten von euch in den letzten Jahren nochmal an den Film gedacht haben, falls ihr ihn überhaupt gesehen habt.

Bei Netflix ist die Blumhouse-Produktion gerade frisch in der Streaming-Flat veröffentlicht worden – und hat direkt den bisherigen Spitzenreiter Carry-On entthront.

Neuer Charts-Spitzenreiter bei Netflix: Darum geht es in Ma

In dem Film von Regisseur Tate Taylor bittet eine Gruppe Jugendlicher die alleinstehende Sue Ann (Octavia Spencer) aus ihrer Kleinstadt darum, ihnen Alkohol zu kaufen. Die Frau erfüllt den Teenies nicht nur diesen Wunsch, sondern lädt sie dazu ein, bei ihr im Keller in Ruhe Partys zu feiern. Schnell merkt die Gruppe jedoch, dass mit Sue Ann etwas nicht stimmt.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Ma:

Ma - Trailer (Deutsch) HD

Ma kommt erst als langsamer Psycho-Horror angeschlichen, der bis zum exzessiveren Finale immer heftiger eskaliert. Vor allem Hauptdarstellerin Octavia Spencer, die sonst aus Dramen wie The Help und Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen bekannt ist, ist beängstigend in der Rolle der undurchsichtigen Psychopathin, die in ihrer Rage irgendwann nicht mehr zu bremsen ist.

Bei der Moviepilot-Community kommt Ma auf einen eher mäßigen Wertungsschnitt von 5,4 von 10 Punkten bei über 700 Bewertungen. Im Netflix-Abo könnt ihr euch selbst ein Bild von dem Film machen.

Das ist die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix

