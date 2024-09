Vergesst Chenford: In dieser The Rookie-Folge spielt Eric Winters echte Ehefrau eine wichtige Rolle

Fans von The Rookie lieben die Serienbeziehung von Eric Winter und Melissa O'Neil als Chenford. Eric Winters tatsächliche Ehefrau ist ebenfalls Schauspielerin – und hat sogar eine Rolle in der Serie.

Als Tim Bradford ist Eric Winter in The Rookie zu einem Fan-Favoriten geworden. Gemeinsam mit seiner Serien-Partnerin Melissa O'Neil als Lucy Chen entwickelte sich die Beziehung der Figuren auch dank der Fans. Im echten Leben sind die Kolleg:innen jedoch kein Liebespaar. Denn da ist Eric Winter mit der Schauspielerin Roselyn Sánchez verheiratet.

Ehefrau am Set: Roselyn Sánchez spielte eine wichtige Rolle in The Rookie-Folge

In Staffel 2, Folge 16 spielt die Reporterin Valerie Castillo eine wichtige Rolle. Während der Folge freundet sie sich mit Lucy Chen an, obwohl Tim davon nicht besonders begeistert scheint. Im Nachhinein gibt die Situation noch viel mehr her, als es damals vielleicht den Anschein hatte. Immerhin waren damals Lucy und Tim noch kein Liebespaar. Die Beziehung hat bekanntlich erst in der 5. Staffel richtig Fahrt aufgenommen. Doch aus heutiger Sicht ist die Folge auf der Metaebene etwas ganz Besonderes.

ABC Roselyn Sánchez als Reporterin Valerie Castillo in The Rookie

Die Reporterin Valerie Castillo wird nämlich von Roselyn Sánchez gespielt, Eric Winters Ehefrau., also lange bevor The Rookie überhaupt gedreht wurde.

Die reale Ehe wirft ein neues Licht auf die Begegnung von Sánchez und O’Neil. Natürlich geschieht dies nur aus Sicht von uns Zuschauenden auf der Metaebene. Aber das nette Augenzwinkern lassen wir uns gerne gefallen.

Roselyn Sánchez ist selbst eine erfolgreiche Schauspielerin

Der Gastauftritt in der Serie ihres Mannes hat der Karriere der Schauspielerin sicherlich nicht geschadet, doch angewiesen war sie darauf wohl kaum. Immerhin spielt und spielte Sánchez selbst in erfolgreichen Serien mit.

Einem breiten Publikum wurde Sánchez bereits 2005 bekannt, als sie die Rolle von Elena Delgado in Without a Trace annahm. Danach folgte das Comedy-Drama Devious Maids. Zuletzt war sie als Elena Roarke in Fantasy Island zu sehen.

Eric Winters lernte die Puerto-Ricanerin 2005 kennen, bevor die beiden 2008 heirateten. Inzwischen sind die beiden Eltern von zwei Kindern und noch immer glücklich verheiratet. Und als die professionellen Schauspieler:innen, die die beiden sind, hat Chenford ihnen offenbar nicht geschadet.