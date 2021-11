Vergesst Iron Man: Christopher Nolan schenkt Robert Downey Jr. die größte Chance seit 13 Jahren

Christopher Nolan hat Robert Downey Jr. in seinem neuen Film besetzt. Der Iron Man-Darsteller könnte dort eine seit 13 Jahren verstummte Seite von sich zeigen.

Selbst lange nach seinem Tod wird Robert Downey Jr. immer noch Iron Man sein. Kein anderer Schauspieler steht so stark für das MCU und den Aufstieg des Superheldenfilms. Doch nun ist Tony Stark ist tot und Downey auf der Suche nach neuen Rollen: Nach einem Mega-Flop spielt er jetzt im neuen Christopher Nolan-Film mit. Und Oppenheimer könnte nach 13 Jahren eine fast vergessene Seite des Darstellers zu Tage fördern.

Vor Iron Man hatte Robert Downey Jr. unglaubliche Charakter-Rollen

Denn auch wenn Iron Man vermutlich immer Downeys bekannteste Rolle bleiben wird: Seinen Zenith in Sachen vielseitigem Schauspiel-Talent feierte er in anderen Rollen. Seine Marvel-Performance ist ikonisch und Tony Stark längst keine blasse Figur. Doch ähnlich wie mit Downeys Sherlock Holmes lernt der Zuschauer über Zeit, den unterhaltsamen Mix aus Coolness, Trotz, kindischem Verhalten und Herz zu erwarten. Es ist typisch für Action-Franchises: Die Tiefe einer Rolle ist durch den nötigen Wiedererkennungswert begrenzt.

Diese Einschränkungen gab es für Downey vor dem Marvel-Handschlag noch nicht. In den 80ern noch als junger Schauspiel-Rebell bekannt, lieferte er mit dem Biopic Chaplin 1992 seine erste wirklich meisterhafte Performance ab. Witz und Manierismen des großen Komikers stellte er dabei so gekonnt dar, dass es ihm eine Oscar-Nominierung eintrug.

Chaplin - Trailer (English)

Und auch aus einer kurz darauf folgenden Reihe an privaten Skandalen konnte er sich dank Glück, guter Rollen und immensem Talent befreien: Dazu zählt etwa seine unglaublich unterhaltsame Rolle in der schwarzen Buddy-Komödie Kiss Kiss Bang Bang, die Downey selbst für seine beste hält (via The Joe Rogan Experience ). Im selben Jahr bewies er allerdings durch seinen Auftritt im gefeierten Politdrama Good Night, and Good Luck auch, dass er sich für beeindruckende Leistungen nicht auf den Humor verlassen musste.

Kurz bevor Iron Man für Downey die Franchise-Ära populärer, aber simplerer Rollen einläutete, setzte er mit seiner berüchtigten Rolle in Tropic Thunder noch ein Zeichen: Seine aberwitzige Darstellung eines entgrenzten Schauspielers war ganz einfach so witzig, dass er trotz berechtigter Kontroversen um seine Rolle zum zweiten Mal für einen Oscar nominiert wurde.

Nicht nur wegen Downeys Rolle: Tropic Thunder wäre heute wohl nie gedreht worden

Christopher Nolan könnte den alten Robert Downey Jr. wieder entfesseln

Das ist nun 13 Jahre her, in denen dem Schauspieler neben seinen bombastischen Franchise-Verpflichtungen kaum ein Erfolg mit einer komplexeren Charakterrolle gelang. Das könnte sich mit Christopher Nolans Drama Oppenheimer allerdings ändern.

Batman The Dark Knight - Trailer 1 (Deutsch) HD

Immerhin hat Nolan Schauspielern wie Heath Ledger, Christian Bale oder Matthew McConaughey mit Filmen wie The Dark Knight oder Interstellar zu immensem Ruhm für große, vielschichtige Charakterrollen verholfen. Das könnte Fans für Downeys Rolle nun ebenso erwarten.

In Nolans Biopic über die Entwicklung der Atombombe wird er schließlich einen politischen Gegner des namensgebenden Robert Oppenheimer spielen: Gute Voraussetzung also für virtuose Schauspiel-Duelle zwischen Downey und Hauptdarsteller Cillian Murphy.

Wann sehen wir Robert Downey Jr. in Christopher Nolans neuem Film?

Bis wir den furiosen Schlagabtausch zu sehen kriegen, wird es aber noch dauern: Oppenheimer soll am 20. Juli 2023 in die Kinos kommen.

