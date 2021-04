Verrückte Zombie-Action bei Netflix: Der Trailer zum neuen Zack Snyder-Film ist ein knallhartes Vergnügen

Mit Army of the Dead startet Zack Snyder ein neues Zombie-Universum für Netflix. Schaut jetzt den neuen Trailer zum Action-Horror, der den Style des Regisseurs auf den Punkt bringt.

Mit dem langersehnten Snyder-Cut von Justice League haben DC-Fans vor wenigen Wochen schon das Filmereignis des Jahres bekommen. Auch der Regisseur hat sich damit selbst nochmal ein Geschenk gemacht und sein Herzensprojekt realisiert.

Für Zack Snyder-Fans gibt es nach dem neuen Justice League aber keine lange Pause, um den 4 Stunden langen Superhelden-Brocken zu verdauen. Der Filmemacher steht nämlich schon mit seinem nächsten Blockbuster in den Startlöchern.

Zum abgefahrenen Zombie-Inferno Army of the Dead bei Netflix könnt ihr euch jetzt den neuen langen Trailer anschauen.

Zack Snyders neuer Netflix-Blockbuster wird brutal und unterhaltsam

Mit Zombies kennt sich der Regisseur schon lange aus. Zack Snyders Spielfilmdebüt war 2004 das gleichnamige Remake von George A. Romeros Horror-Klassiker Dawn of the Dead.

Schaut hier den neuen Trailer zu Army of the Dead!

Army of the Dead Official Trailer Netflix

Der neue Zombiefilm des Regisseurs sieht jetzt noch abgedrehter und wahnwitziger aus, schlägt aber auch ruhige und melancholische Töne an. Zudem verrät er mehr über die Natur der Zombie-Wesen, die Las Vegas überrennen.



Der Netflix-Blockbuster scheint aus allen Rohren zu feuern, was Massenschlachten und Zeitlupen-Action im typischen Zack Snyder-Stil angeht. Inmitten eines postapokalyptischen Las Vegas voller Zombie-Horden will ein Team aus Söldner*innen noch groß abkassieren. Dafür starten sie Raubzüge auf die verbliebenen, mit viel Geld gefüllten Casinos der glamourösen Glücksspielmetropole.

Mit Army of the Dead verbindet der Regisseur zwei Genres miteinander: den brutalen Zombiefilm und den Heistfilm, der von spannenden Überfällen lebt. Dazu hat Snyder versprochen, dass der Netflix-Blockbuster auch mit starken Charakteren und überraschend emotionalen Zwischentönen aufwarten soll.

Vor dem langen Trailer hat der Regisseur auch zwei neue Poster zu Army of the Dead geteilt:

Army of the Dead startet ein neues Netflix-Universum

Zum Cast des Films gehören unter anderem Dave Bautista, Matthias Schweighöfer, Tig Notaro, Ella Purnell und Ana de la Reguera. Aus Army of the Dead soll bei Netflix dann ein ganzes Universum entstehen. Bestätigt ist bereits ein Prequel-Film von und mit Schweighöfer über seinen Baseballschläger schwingenden Charakter namens Ludwig Dieter (!) und die Anime-Serie Army of the Dead: Lost Vegas.



Zuerst kommt Zack Snyders Army of the Dead-Film am 21. Mai 2021 zu Netflix.

