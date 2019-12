Verrückter als Mandy: Poster zum neuen Nicolas Cage-Film schmelzt eure Augen

H.P. Lovecraft, eine unbeschreibliche Farbe und Nicolas Cage: All das zusammen ergibt die Verfilmung von Color Out of Space. Das neue Poster zeigt, wie viel Wahnsinn uns darin erwartet.

Wer den überirdischen Horror eines H.P. Lovecraft liebt und dieselbe Wertschätzung für das Gesamtkunstwerk Nicolas Cage übrig hat, dürfte sich sehr auf Color Out of Space freuen. Richard Stanleys Adaption der gleichnamigen Lovecraft-Geschichte wirkte bereits im ersten Trailer herrlich geisteskrank.

Jetzt ist ein neues Poster zum Film erschienen, das euch auf einen völlig verstrahlten Neon-Horrortrip schickt.



Das Poster zu Color Out of Space fängt die Ästhetik der Vorlage ein

In Color Out of Space geht der Lovecraft-Schrecken nicht von uralten Tentakelmonstern oder formlosen Monstermassen aus. Wie der Name verrät, dreht sich alles um eine rätselhafte, unbeschreibliche Farbe. Diese macht sich nach einem Meteoritenabsturz auf der Farm der Familie Gardner breit, sickert in alle Poren und verbreitet den grausamsten Wahnsinn. Ganz im Stil der surrealen Farbe ist auch das Poster gehalten (via Collider):



Ein Neon-Albtraum aus Pink-Violett und Eisblau erwartet uns da. Die grelle Farbgebung erscheint perfekt und sollte Fans der Vorlage durchaus glücklich machen. Schließlich spezifizierte Lovecraft nie auch nur einen groben Farbton für seine außerirdische Bedrohung, sie lief bis zum Ende nur unter "unvergleichlich und unbeschreiblich". Warum also nicht Nicolas Cage in Horror-Pink?

Noch verrückter als Lovecraft? Nicolas Cage spielt sich selbst in irrem Meta-Film



Besonders gespannt sind wir aber darauf, wie der Film der Geschichte aus dem Jahr 1927 einen neuen Anstrich verpassen wird. Schließlich wurde die Fiebertraumfantasie in ein modernes Setting verpflanzt. Regisseur Richard Stanley standen modernste Technik und Computeranimationen für die Visualisierung zur Verfügung, und Nicolas Cage in der Hauptrolle dürfte auch für die ein oder andere Überraschung sorgen.



In den USA erscheint Color Out of Space am 24. Januar 2020. Wann und ob der Film auch in den deutschen Kinos startet, ist noch nicht bekannt.



Wie gefällt euch das Poster zu Color Out of Space?