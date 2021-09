Versteckte Dune-Bedeutung: Die Wüstenmaus ist für das Sci-Fi-Epos viel wichtiger als ihr denkt

Wer sich nach Dune nicht erklären kann, was die niedliche Springmaus im Science-Fiction-Film zu suchen hat, findet hier Antworten. Denn das Tier ist mit enormer Bedeutung aufgeladen.

Die Wüste von Dune liegt verlassen da. Eine kleine Maus huscht über den feinen Sand. Sie reibt sich vorsichtig die Wassertropfen von den großen Ohren und zuckt mit dem Näschen. Als Paul Atreides aus sich aus einer Düne ans Tageslicht gräbt, sehen Mann und Maus sich einige Sekunden an, bevor das Tier davonhüpft.

Die Szene mit der süßen Wüstenspringmaus fällt inmitten der Kämpfe und Intrigen von Denis Villeneuves Dune auffällig aus dem Rahmen. Doch der putzige Nager huscht nicht ohne Grund wiederholt durchs Bild. Für Wissende macht der Sci-Fi-Film mit ihr nämlich prophetische Andeutungen auf Teil 2, die wir hier erklären.

Was die Wüstenmaus über Dune verrät

Genaugenommen "begegnet" Paul (Timothée Chalamet) der Maus gleich drei Mal in Dune – und das keinesfalls ohne Grund:

1. Als erstes entdeckt Paul die Maus in einen Hologram-Film über die Vegetation von Arrakis: Sie kauert als vergangene Aufzeichnung in einem Busch, bevor der Atreides-Spross in seinem Zimmer von einem Hunter-Seeker angegriffen wird.

Aufzeichnung in einem Busch, bevor der Atreides-Spross in seinem Zimmer von einem Hunter-Seeker angegriffen wird. 2. Das zweite Mal sieht Paul das Tier wie oben beschrieben nach seiner Flucht in die Wüste: in einem gegenwärtigen Moment der Ruhe stehen sie sich Auge in Auge gegenüber.

Moment der Ruhe stehen sie sich Auge in Auge gegenüber. 3. Das dritte Treffen findet in einer zukünftigen Vision mit Chani statt, wo Paul den kleinen Überlebenskünster in einem Kokon (samt Nachkommen) dem feindlichen Klima trotzen sieht.

Somit vereint die Maus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für Paul und wird (auch im Ausblick auf Dune 2) zum Sinnbild für seine zurückliegende und noch kommende Reise. Symbolträchtig steht sie für den Atreides-Spross ein: Denn wie sie geht Paul am Ende selbst in die Wüste, um dort mit den Fremen (die mit ihren Destillanzügen wie die Maus gelernt haben, jeden Tropfen Wasser nutzbar zu machen) seinen Feinden und einer lebensfeindlichen Umgebung zu widerstehen.

Paul ist die Maus: Dune und Muad'Dib erklärt

Achtung, es folgen Spoiler zur weiteren Handlung von Frank Herberts Dune: Wer die Dune-Bücher * kennt oder David Lynchs Verfilmung bzw. die Miniserie gesehen hat, wird inmitten all der erklärungsbedürftigen fremden Dune-Begriffe in Denis Villeneuves Sci-Fi-Epos ein ikonisches Wort vermisst haben: Muad'Dib.

Muad'Dib ist der Name der Wüstenmaus, den die einheimischen Fremen dem auf Dune heimischen Tier gegeben haben. Muad'Dib ist zugleich Pauls selbstgewählter Fremen-Name, als er sich nach seinem Duell-Sieg dem Wüstenvolk anschließt und sich für seinen neuen Lebensabschnitt den kleinen Überlebenskünstler zum Vorbild nimmt. Und Muad'Dib ist der übermenschliche Name, unter dem Paul dem Universum schließlich als prophetischer Messias bekannt werden wird.

Die an einer kleinen Maus durchexerzierte Trinität von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft spielt als Vorausdeutung außerdem mit Pauls besonderer Gabe: Denn seine Visionen werden im Laufe von Dunes weiterer Handlung immer wichtiger und stärker, bis sie seine Wahrnehmung von Zeit komplett verändern. Einen erster Einblick in Pauls Zukunft samt (Mäuse-)Kindern ist da in Teil 1 nur folgerichtig.



Dune spielt mit der Wüstenmaus auf Teil 2 an

Den prominenten Begriff des Muad'Dib in Dune völlig wegzulassen (und den Messias vorerst nur mit alternativen Namen wie Lisan al Gaib, Kwisatz Haderach und Mahdi zu belegen), muss eine bewusste Entscheidung von Denis Villeneuve gewesen sein. Genauso, wie der Schachzug, den Muad'Dib durch die Wüstenmaus für Wissende mehr als deutlich im Hinblick auf Teil 2 anzudeuten.

Denn wenn Dune 2 nicht zustande kommen sollte, muss sich niemand über verrätselte Muad'Dib-Andeutungen wundern, die anschließend nicht mehr eingelöst werden. Doch wenn die Fortsetzung kommt (was die ersten Besucherzahlen hoffnungsvoll andeuten), wurde mit der Maus bereits ein versteckter Grundstein für Kommendes gelegt.

Wenn wir dann noch bedenken, dass die Fremen auch den zweite Dune-Mond (Krelln) Muad'dib nennen, fällt es nicht schwer, sich auszumalen, dass Paul auf seiner Reise noch eine große Entwicklung bevorsteht: von einer unscheinbaren Wüstenmaus bis zum einflussreichen Himmelskörper (aka einer umstrittenen Heilsfigur, die einen Heiligen Krieg auslöst).

