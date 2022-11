Verstörendes Thriller-Meisterwerk heute im TV: Colin Farrell muss Familienmitglied töten, sonst sterben alle

Heute Abend strahlt ONE das Thriller-Drama The Killing of a Sacred Deer aus. Der Film fesselt mit meisterhaften Bildern und einer beunruhigend-rätselhaften Story, die irgendwann kaum noch auszuhalten ist.

Mit Filmen wie Dogtooth, The Lobster und The Favourite wurde Yorgos Lanthimos zu einer der spannendsten und gleichzeitig seltsamsten Regie-Stimmen in der heutigen Filmlandschaft.

Sein wohl bestes Werk The Killing of a Sacred Deer läuft heute Abend um 22:00 Uhr auf ONE. Das kunstvoll-verdrehte Thriller-Drama mit Colin Farrell und Nicole Kidman breitet eine seltsame Geschichte aus, die immer packender wird und in einem echten Schock-Finale eskaliert.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu The Killing of a Sacred Deer:

The Killing of a Sacred Deer - Trailer (Deutsch) HD

Thriller-Kracher The Killing of a Sacred Deer ist irgendwann kaum noch auszuhalten

In der Handlung des Films spielt Farrell den Herzchirugen Steven, der vom 16-jährigen Sohn eines bei der OP verstorbenen Patienten aufgesucht wird. Martin (Barry Keoghan) stellt dem Familienvater von zwei jugendlichen Kindern ein bizarres Ultimatum: Steven muss ein Mitglied seiner Familie töten, sonst werden alle außer ihm vom Unterleib an gelähmt, verweigern jegliche Nahrungsaufnahme, bluten aus den Augen und sterben.

In der ersten Hälfte fasziniert und verwirrt The Killing of a Sacred Deer durch den typischen Lanthimos-Stil und perfekt durchkomponierte Bilder. Dabei sehen Menschen zwar aus wie Menschen, verhalten sich aber wie gefühlsunfähige Roboter in einer Welt, die mehr einem rätselhaften Eisblock ähnelt.

Nach dem Abtauchen in dieses einmal mehr einzigartige Lanthimos-Universum wandelt sich der Film spätestens in der zweiten Hälfte zur Auseinandersetzung mit den Themen Schuld und Sühne sowie dem Drang nach Gerechtigkeit und Rache.

Mit einem brillanten Gespür für Horror, der sich von außen einen Weg ins Innere der Figuren bahnt und alle Beteiligten auf eine unvermeidliche Eskalation zusteuern lässt, legt Lanthimos das intakte Wesen von Stevens Familie offen.

Spätestens das letzte Drittel von The Killing of a Sacred Deer kommt dann mit einer schockierenden Intensität daher. Jede einzelne Szene läuft hier auf einen ungewissen Ausgang hinaus.

© Alamode Film The Killing of a Sacred Deer

Neben skurrilen sowie unvergesslichen Details wie der vermutlich denkwürdigsten Spaghetti-Szene seit Harmony Korines Gummo oder das „Sexleben“ von Steven und seiner Frau Anna (Nicole Kidman) ist der finale Höhepunkt von Lanthimos Film ein absoluter Schlag in die Magengrube.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.