Verstorbener Herr der Ringe-Star sowie absolute Filmlegende bei den Oscars vergessen – wie konnte das passieren?

Nicht einmal der Erfolg von Der Herr der Ringe und Titanic gewährleistet offenbar, bei den Oscars in Erinnerung gerufen zu werden. Mehrere Stars wurden beim "In Memoriam"-Segment übergangen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden erneut die Oscars verliehen. Wie jedes Jahr gehörte auch zur Zeremonie der 97. Academy Awards ein "In Memoriam"-Rückblick auf die Stars und Filmschaffenden, die im vergangenen Jahr verstorben sind. Und wie jedes Jahr wurden wieder mehrere Größen des Filmgeschäfts vergessen, darunter Herr der Ringe-Schauspieler Bernard Hill.

Non in Memoriam: Herr der Ringe-Darsteller Bernhard Hill bei den Oscars vergessen

Am vergangenen 5. Mai 2024 verstarb Bernard Hill im Alter von 79-Jahren. Zehn Monate später, am 2. März 2025, hat die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), die jedes Jahr die Oscars verleiht, das offenbar schon wieder vergessen. Und das, obwohl der englische Darsteller exakt 50 Jahre im Filmgeschäft tätig war.

Hinzu kommt, dass Bernard Hill in zwei von drei Filmen dabei war, die Oscar-Geschichte schrieben: In Titanic (1997) und Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs (2003), die die Rekordzahl von 11 Trophäen mit nach Hause nahmen. Davor hatte das nur Ben Hur (1959) geschafft. Hills Schiffskapitän Smith und König Theoden blieben den Rückblicks-Verantwortlichen aber offenbar nicht genug im Gedächtnis, um ihn zu den Klängen von "Lacrimosa" mit einzuschließen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Filmikone Alain Delon & mehr: Wer wurde noch beim Oscar-Rückblick 2025 übergangen?

Der Herr der Ringe-Star ist nicht der einzige, der beim Trauersegment der Oscar-Verleihung unter den Tisch fiel: Die letzte Woche mit 39 verstorbene Michelle Trachtenberg (Buffy) wurde ebenfalls nicht erwähnt. Was allerdings nicht an der Kürze der Zeit vor der Oscar-Verleihung liegen kann, da der vor wenigen Tagen verstorbene Gene Hackman von Moderator und Freund Morgan Freeman durchaus gewürdigt wurde.

Zu den ebenfalls Vergessenen gehören Tony Todd (Candyman), Silvia Pinal (Der Würgeengel), Olivia Hussey (Es) und Shannen Doherty (Charmed).

Und das ist noch nicht alles: Alain Delon (Nur die Sonne war Zeuge), der als absolute französische Filmlegende letzten August von uns ging, fand ebenfalls keine Erwähnung bei den Oscars 2025.

Dass Stars und Industriegrößen beim Oscar-Rückblick auf die Verstorbenen nicht im "In Memoriam"-Segment auftauchen, hat fast schon Tradition, wenn wir auf vergangene Übergangene zurückschauen.

Die Auswahl, wer es "verdient", bei den Oscars nach dem Tod noch einmal in Erinnerung gerufen zu werden, ist natürlich stets subjektiv. Als Filmpreis kann der Academy Award beispielsweise seinen Fokus weniger stark auf Darsteller:innen legen, die aus TV-Serien bekannt sind. Am Ende sind die Verantwortlichen aber auch nur Menschen, die den vielen Stars, die jedes Jahr dahinscheiden, einfach versehentlich jemanden vergessen können.