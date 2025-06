Vic Morrow starb am Set von Twilight Zone und sagte vorher: "Ich muss verrückt sein, diese Szene zu machen"

Bei einem der schrecklichsten Filmunfälle aller Zeiten verloren drei Menschen ihr Leben. Einer davon war Schauspieler Vic Morrow, der vor der verheerenden Szene schon kein gutes Gefühl hatte.

Die klassische Horror/Sci-Fi-Anthologieserie The Twilight Zone sollte in den 80er Jahren durch einen Kinofilm mit vier verschiedenen Segmenten von verschiedenen Regisseuren wiederbelebt werden. Doch der Preis, den man für Twilight Zone - Unheimliche Schattenlichter zahlte, war eindeutig zu hoch.

So ereignete sich am 23. Juli 1982, während der Dreharbeiten des ersten Segments (Time Out), ein verheerender Unfall mit tödlichen Folgen.

Die große Tragödie am Set des Twilight Zone-Films

Der damals 53-jährige Schauspieler Vic Morrow, den man für Serien wie Combat! und Filme wie Das ganz große Ding kannte, spielte Bill Connor. Ein rassistischer, antisemitischer Mann, der durch Zeitreise in Vergangenheiten transportiert wird, wo Leute ihn als die von ihm verachteten Minderheiten wahrnehmen. Unter der Regie von John Landis kam es während eines gefährlichen Stunts mit einem Hubschrauber zu einem Unfall, bei dem Morrow und zwei illegal angeheuerte vietnamesische Kinder (Myca Dinh Le und Renee Shin-Yi Chen) ums Leben kamen.

Kurz vor dem Dreh der tödlichen Szene soll der Schauspieler noch gesagt haben: "Ich muss verrückt sein, diese Szene zu machen. Ich hätte nach einem Double fragen sollen."

Das Nachspiel: Im Zwielicht einer Katastrophe

Es folgte eine jahrelange juristische Aufarbeitung des Vorfalls, die allerdings ohne Verurteilung der mutmaßlich fahrlässig handelnden Filmemacher endete. Immerhin wurden im Anschluss strengere Auflagen für US-Filmproduktionen beschlossen. Unfälle passieren natürlich trotzdem weiterhin. Mit zuletzt etwa bei den Dreharbeiten zum Western Rust - Legende des Westens, bei denen Kamerafrau Halyna Hutchins erschossen wurde.

Veröffentlicht wurde der Twilight Zone-Film im Jahr 1983 mit zusätzlichen Segmenten von Steven Spielberg, Joe Dante und George Miller. Der Helikopter-Unfall ist natürlich nicht darin zu sehen.

Der ikonischen Marke Twilight Zone schadete die Tragödie jedenfalls nicht, wie es scheint. 1985 erschien die erste Revival-Serie der Anthologie, die auch 2002 und zuletzt 2019 (von Jordan Peele) abermals neu aufgelegt wurde.

Ein thematisch ähnlicher Artikel erschien im Juni 2025 auf unserer Schwesternseite SensaCine.