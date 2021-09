Video mixt Gesichter der Marvel-Stars Chris Hemsworth und Chris Evans – und erschafft einen Super-Avenger

Was passiert, wenn man die Gesichter von Chris Evans und Robert Downey Jr. vermischt? Etwas Großartiges. Ein Marvel-Fan hat 28 dieser Gesichts-Mixe hergestellt.

Die meisten Superhelden-Darsteller sehen sowieso einschüchternd gut aus, Götter mit modernen Frisuren und getrimmten Bärten und Augenbrauen. Die TikTokerin @nat21hi mixt mit der Bildbearbeitungs-Software FaceApp seit über 10 Tagen unter anderem die Gesichter der bekanntesten Marvel-Darsteller und sie kann nicht, wird nicht damit aufhören.

Die Marvel-Stars Chris Hemsworth und Ryan Reynolds ergeben einen DC-Star

28 Star-Kombinationen, größtenteils aus dem Marvel-Universum, hat sie bislang erschaffen. Die meisten Views (1,2 Millionen) hat der Mix aus Thor-Darsteller Chris Hemsworth und Captain America Chris Evans erhalten, der bizarrerweise eine exakte Kopie von Superhelden-Chris Nummer 3 hervorbringt: Chris Pine.

Diese Kreatur stellt zumindest in Sachen Attraktivität alle Avengers-Darsteller in den Schatten. Sie ist ein Super-Avenger. Noch bizzarer: Auch aus der Kombination von Deadpool Ryan Reynolds und Chris Hemsworth wird Chris Pine. Ist das wie in der Farbenlehre? Sind in diesem Gedankenspiel Ryan Reynolds und Chris Evans beide Gelb und Chris Hemsworth Blau und die Mischung ergibt eine Art Physiognomie-Grün, also Chris Pine?

Ryan Reynods und Chris Hemsworth

Es existiert nämlich auch das Gegenteil dieses Effekts. Wenn man Winter Soldier Sebastian Stan mit Supernatural-Star Jensen Ackles mischt, entsteht ... Jensen Ackles. Oder eben Sebastian Stan, mit leichten Abweichungen. Stan ist Gesichts-Gelb und Ackles Gesicht-Orange.

Hier noch ein paar ausgewählte Marvel-Gesichts-Remixe

Chris Hemsworth und Tom Hiddleston

Chris Evans und Robert Downey Jr.

Scarlett Johansson und Chris Evans (persönlicher Favorit)

Allgemeine Beobachtung: Das Gesichtsmix-Projekt wirft ein Schlaglicht auf die äußerliche Homogenität der Superhelden-Stars. Der durchschnittliche Marvel-Darsteller ist weiß, hat einen Körperfettanteil von unter 12 Prozent, blondbraune Haare und hohe Wangenknochen. Ein bisschen langweilig ist das schon.



Welche Star-Kombination gefällt euch am besten?