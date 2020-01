Vikings Staffel 6: Alexander Ludwig bestätigt beliebte Floki-Theorie

In Staffel 6 von Vikings haben wir Floki noch nicht gesehen, dabei ranken sich um ihn viele Theorien. Für eine davon hat Björn-Darsteller Alexander Ludwig große Sympathien.

Staffel 6 von Vikings ist in vollem Gange und die Serie schuldet uns noch einige Antworten. Ein großes Mysterium besteht vor allem um Floki (Gustaf Skarsgård), der seit dem Ende der 5. Staffel als verschollen gilt. Ohnehin ist die Figur schon seit Langem das Subjekt zahlreicher Theorien. Eine davon betrifft nicht etwa Flokis möglichen Tod, sondern seine Herkunft und ist unter Fans besonders beliebt.

So wird spekuliert, der einstige Schiffsbauer könnte in Wahrheit der Gott Loki sein - bereits sein Name legt eine entsprechende Verbindung nahe. Tatsächlich glaubt auch Vikings-Star Alexander Ludwig, der in der Serie den amtierenden König Björn verkörpert, an die Theorie. Dies verriet der Darsteller im Gespräch mit TV Guide.

Vikings: Alexander Ludwig hält Floki für einen Gott

Ludwig sieht einen entscheidenden Hinweis auf Flokis Identität in der Vikings-Folge Die dunklen Tage (im Original: Yol) aus Staffel 4. Dort nämlich kommt es zu einer Szene, in der der Seher Flokis Hand ableckt - wäre Ragnars einstiger Vertrauer ein gewöhnlicher Mensch, müsste es eher anders herum sein. Alexander Ludwigs Urteil lautet daher:

Für leidenschaftliche Vikings-Fans sollte das viel bedeuten, wenn sie Rückschlüsse gezogen haben.

Jedoch gibt der Darsteller zu bedenken, dass die noch kommenden Vikings-Folgen der finalen Staffel Flokis Götterstatus womöglich nicht direkt bekräftigen. Widerlegt werden dürfte Theorie allerdings ebenfalls nicht, sodass wir Ludwigs Einlassung am Ende wahrscheinlich bedenkenlos übernehmen dürfen.

Vikings: Kehrt Ragnar in Staffel 6 zurück?

Im Rahmen des Interviews mit TV Guide äußerte sich Ludwig zu weiteren Vikings-Theorien, die andere Charaktere betreffen. Ein wunder Punkt bei den Fans ist beispielsweise nach wie vor eine mögliche Rückkehr Ragnars. An dieser Stelle macht uns der Darsteller aber kaum Hoffnung - vielmehr lebe Ragnar durch seine Söhne in der Serie fort.

Wie Alexander Ludwig ausführt, habe er zusammen mit Travis Fimmel lange daran gearbeitet, vor der Kamera als Björn bestimmte Manierismen zu übernehmen, die auch Ragnar auszeichneten. Immerhin sahen wir Ragnar in Staffel 6 von Vikings schon in kurzen Rückblenden zu Lagerthas Leben - ob noch mehr kommt, bleibt abzuwarten.

Wie endet Vikings für Floki?

Das größte Rätsel der 6. Staffel ist derweil weiterhin Flokis Schicksal. Zuletzt befand er sich in einem Käfig innerhalb eines Vulkans. Kjetill, der der nunmehr zerschlagenen Island-Gemeinschaft angehörte, gibt zwar an, nichts über Flokis Verbleib zu wissen, mutmaßlich kennen wir hier aber noch lange nicht die ganze Wahrheit.

Lange dürfte es nicht mehr dauern, bis wir dem Geheimnis um Floki endlich näherkommen. Spätestens, wenn Ubbe und Torvi aufbrechen, um ihn zu suchen, müssen uns die Macher Antworten liefern. Vielleicht bringt die nächste Episode Licht ins Dunkel - weiter geht es mit Vikings hierzulande am 9. Januar 2020 bei Amazon Prime.

