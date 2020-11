Vikings Staffel 6 auf Netflix: In wenigen Wochen kommen die ersten 10 Episoden

Netflix hat den Start der 6. Staffel von Vikings verraten. Bereits im Dezember erwarten uns die ersten zehn Episoden auf der Plattform des Streaming-Anbieters.

Während Fans gespannt auf die zweite Hälfte der 6. Staffel von Vikings warten, kündigt sich die Netflix-Premiere der ersten Hälfte an. Diese war bisher nur exklusiv auf Amazon Prime zu sehen. Jetzt kommen auch alle Netflix-Abonnenten in den Genuss der neuen Folgen.

Vikings Staffel 6 startet im Dezember auf Netflix

Die erste Hälfte der 6. Staffel von Vikings startet am 5. Dezember 2020 auf Netflix. Alle zehn Episoden stehen ab diesem Tag als Stream zur Verfügung. Die Ankündigung erfolgte in der Netflix-App. Nachfolgend haben wir einen Screenshot mit dem Datum für euch eingebunden.

Passend dazu werden die drei wichtigsten Handlungsstränge skizziert. Im Mittelpunkt der 6. Staffel von Vikings stehen die Schicksale von Bjorn (Alexander Ludwig), Lagertha (Katheryn Winnick) und Ivar (Alex Høgh Andersen). Erneut geht es um Themen wie Macht, Verrat und Selbstbestimmung.

Einen besseren Eindruck verschafft der Trailer zu Vikings Staffel 6:

Wann die zweite Hälfte der 6. Staffel von Vikings startet, steht noch nicht fest. In den USA wird die Serie auf dem History Channel ausgestrahlt. In Deutschland ist sie für gewöhnlich einen Tag nach US-Ausstrahlung bei Amazon Prime zu sehen. Wir halten euch über die neusten Entwicklungen zu den finalen Episoden auf dem Laufenden.

Auch wenn Vikings mit der 6. Staffel endet, geht das Franchise weiter: Mit Vikings: Valhalla befindet sich eine Spin-off-Serie in Produktion, die exklusiv für Netflix entsteht. Die Handlung setzt 100 Jahre nach der Mutterserie ein und dreht sich um die Wikinger Leif Erikson, Freydis, Harald Harada und dem Normannenkönig Wilhelm der Eroberer.

Mehr zu Vikings erfahrt ihr im Moviepilot-Podcast

Andrea, Esther und Jenny U. diskutieren in dieser Streamgestöber-Folge, warum Vikings selbst in seiner sechsten Staffel noch so beliebt ist:

Wir prüfen den Erfolg der mystischen Historienserie, reden über Travis Fimmel als Ragnar, unsere Lieblingsfiguren und spekulieren, was uns im kommenden Finale erwartet.



