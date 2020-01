Der nächste Tod in Vikings Staffel 6? Vorschau zu Folge 7 spielt mit Fan-Angst

In der nächsten Vikings-Folge aus Staffel 6 geht es drunter und drüber, denn es steht wieder eine Schlacht an. Der Teaser lockt uns aber wohl auf eine falsche Fährte.

Achtung, Spoiler zu Vikings! Die letzte Vikings-Episode wartete mit einem Paukenschlag auf, denn leider mussten wir uns von der legendären Schildmaid Lagertha (Katheryn Winnick) verabschieden - unabsichtlich wurde sie von dem halluzinierenden Hvitserk getötet. Eine Atempause gönnt uns die Serie aber nicht, vielmehr bahnt sich das nächste Großereignis an.

Die kommende Folge trägt im Original den Titel The Ice Maiden und verspricht die nächste große Schlacht: Der neue Schurke Oleg und Ivar treffen mit einer Armee in Skandinavien ein, um das Land gewaltsam zu erobern. Die Vorschau zur Episode könnt ihr euch oben im Titelbild sowie noch einmal weiter unten auf der Seite anschauen.

Vikings: Stirbt jetzt auch Hvitserk?

Offenbar zu Beginn der Folge nehmen unsere Helden Abschied von Lagertha. Wir sehen aber auch, wie eine Person im Rahmen eines Feuer-Rituals mit Pfeilen beschossen wird. Handelt es sich dabei um Hvitserk (Marco Ilsø), der nun die Konsequenzen für den schockierenden Mord tragen muss?

Genau das suggeriert der Clip, indem er uns kurz darauf einen leidenden Hvitserk zeigt, wobei im Hintergrund Flammen lodern. Doch würde Vikings seinen nächsten wichtigen Figuren-Tod so deutlich bereits in einem Teaser verraten? Kaum etwas spricht dafür.

Tatsächlich sehen wir Hvitserk an anderer Stelle am Strand kämpfen, scheinbar zieht er mit Björn und Co. ins Gefecht gegen die Angreifer aus der Kiewer Rus. Verletzungen im Gesicht trägt er in der Szene keine. Womöglich handelt es sich bei dem vorigen Bild des sterbenden Hvitserk lediglich um eine Angst-Vision, mit der uns die Serien-Macher hier aufs Glatteis führen.

Vikings Staffel 6: Theorie sieht tragisches Schicksal für Ivar voraus

Es sieht in der späteren Einstellung aus dem Video sogar ganz danach aus, als hätte der zuletzt bemitleidenswerte Hvitserk sich plötzlich gefangen und dem Alkohol bzw. den Pilzen abgeschworen. Im Gefecht macht er jedenfalls einen verblüffend fitten Eindruck. Die kommende Vikings-Episode hat also einiges zu erklären.

Dass Hvitserk nach der Tötung Lagerthas ungeschoren davonkommt, ist alles andere als ausgeschlossen - schließlich gab es zumindest keine offensichtlichen Zeugen, als er der Schildmaid ein Messer in den Bauch rammte. Die Vermutung, dass in Vikings jemand anderes für die Tat zur Rechenschaft gezogen wird, liegt somit durchaus nahe.

Vikings Staffel 6: Seht den Teaser zu Folge 7

Die Vikings-Episode The Ice Maiden erscheint hierzulande am morgigen 16. Januar 2020 bei Amazon Prime Video. Jeden Donnerstag steht dort eine neue Folge einen Tag nach ihrer US-Premiere als Stream bereit. Staffel 6 ist in zwei Teile aufgetrennt, nach Episode 9 folgt erst einmal eine Pause.

