Vikings Staffel 6B: Spannender Clip zum Finale enthüllt Björns Schicksal

Die Comic-Con in San Diego hat uns einen neuen Clip zu Vikings Staffel 6B beschert, der verrät, wie es Björn ergangen ist. Das finale Kapitel für Ivar und Co. rückt näher.

Spoiler zu Staffel 6B: Alle Fans von Vikings warten gespannt auf Neuigkeiten zum zweiten Teil der 6. Staffel, schließlich endete das letzte Kapitel mit vielen offenen Fragen. Die Comic-Con in San Diego liefert uns nun ein neues Video, das Einblicke ins große Finale offenbart.

Oben im Titelbild sowie noch einmal weiter unten auf der Seite könnt ihr euch den über 2 Minuten langen, spannungsvollen Ausschnitt aus Staffel 6B anschauen.

Vikings Staffel 6B: Findet Ivar im Finale seinen Meister?

Bereits eine ältere Vorschau zu Staffel 6B verriet uns, dass Ivar (Alex Høgh Andersen) gegen Alfred (Ferdia Walsh-Peelo) ins Gefecht ziehen wird. Zuletzt gewann er an der Seite Olegs die Schlacht um Norwegen gegen Björn. Der junge König von Wessex und Merzien ist womöglich der Letzte, der ihn stoppen kann.

Vikings Staffel 6 Teil 2: Der neue Clip zum Finale zeigt Björns Überleben

Vikings - S06 Teil 2 Comic Con Clip (English) HD

Um Fan-Liebling Björn (Alexander Ludwig) bangten wir derweil, denn in der jüngsten Folge wurde er anscheinend am Strand niedergestochen. In dem veröffentlichten Video stellt sich jedoch sein Überleben heraus: Schwer atmend reitet Björn den staunenden Truppen von Oleg und Ivar entgegen. Die wohl wichtigste Frage vor dem Finale dürfte damit geklärt sein.



Auflösen muss die Serie aber immer noch das schier endlose Rätsel um Floki, der schon seit einer ganzen Weile verschollen ist. Generell kommt der Island-Plot von Vikings bei vielen Fans nicht allzu gut weg, aber vielleicht erwartet uns ja doch noch eine befriedigende Auflösung.

In Deutschland erscheinen die neuen Folgen von Vikings zuerst bei Amazon Prime Video. Wann genau Staffel 6B startet, steht noch nicht fest, wir tippen auf einen Release im Spätherbst oder Winter 2020.

Moviepilot-Podcast zu Vikings: Warum die Serie so beliebt ist

In der neuen Folge Streamgestöber - auch bei Spotify - diskutieren Andrea, Esther und Jenny U., was die derzeit größte Historienserie Vikings so besonders macht - und worüber ihr hinweg sehen müsst:

Für alle Fans von Vikings tauchen wir im 2. Teil des Podcasts ab Minute 00:31:03 tief ins Spoilergebiet ein zu den spannendsten Figuren. Ab Minute 00:52:02 reden wir über Staffel 6A und mutmaßen, was uns im großen Finale erwartet.

Hattet ihr mit Björns Überleben in Vikings gerechnet?