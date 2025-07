Es gibt Dinge, die kann man sich nicht ausdenken. Etwa Amazons Verfilmung des Bestsellers The Love Hypothesis, die ursprünglich als Star Wars-Fanfiction angefangen hat.

An sich ist das Phänomen bekannt: Jemand schreibt im Internet eine Fanfiction, die so beliebt ist, dass sie sich in einen Bestseller verwandelt, den man in Buchhandlungen kaufen kann. Ehe man sich versieht, steht Hollywood vor der Tür und verfilmt die Geschichte, von Fifty Shades of Grey bis zu After Passion.

Nicht nur über Twilight und One Direction haben in den vergangenen Jahren Fanfictions ihren Weg zu einem traditionellen Verlag gefunden und kurz darauf die große Leinwand erobert. Auch die neuen Star Wars-Filme haben eine Fanfiction hervorgebracht, die nun eine große Hollywood-Verfilmung erhält. Die Rede ist von The Love Hypothesis.

Amazon verfilmt Star Wars-Fanfiction The Love Hypothesis

The Love Hypothesis wurde von Autorin Ali Hazelwood 2018 als Star Wars-Fanfiction unter dem Titel Head Over Feet online veröffentlicht. Drei Jahre später brachte der US-amerikanische Verlag Berkley Books die Geschichte unter dem neuen Titel heraus und landete damit zehn Monate lang auf der Bestsellerliste der New York Times.

Konkret haben wir es hier mit einer Reylo-Fanfiction zu tun. Reylo bezieht sich auf die von Daisy Ridley und Adam Driver gespielten Figuren Rey und Kylo Ren in der neuen Star Wars-Trilogie. Ihre Ebenbilder in The Love Hypothesis tragen die Namen Olive und Adam. Sie ist eine 26-jährige Studentin in Stanford, er ein 34-jähriger Professor.

Wer den Roman liest und von Star Wars keine Ahnung hat, wird nie auf die Idee kommen, was die tatsächliche Inspiration hinter der Geschichte war. Wer dagegen "chronically online" (ständig online) ist und "swtwt" (Star Wars Twitter) sein Zuhause nennt, wird die Parallelen zu Rey und Kylo in den Sequels kaum übersehen können.

Und jetzt kommt der Hammer.

Daisy Ridleys Eheman in Amazons The Love Hypothesis

Wie Deadline erfahren hat, befindet sich bei Amazon MGM Studios eine Verfilmung von The Love Hypothesis in Arbeit. Lili Reinhart spielt die weibliche Hauptrolle. Reinhart wurde durch die Teenie-Serie Riverdale bekannt und war darüber hinaus in Filmen wie Unsere verlorenen Herzen und Look Both Ways vor der Kamera zu sehen.

Die männliche Hauptrolle – und das kann man sich wirklich nicht ausdenken – wird von Tom Bateman gespielt, der mit niemand Geringerem als Rey-Darstellerin Daisy Ridley verheiratet ist. Life imitates art. Ihr könnt euch vorstellen: Gewisse Ecken des Star Wars-Fandoms, vor allem die Reylos, stehen seit gestern komplett auf dem Kopf.

Auf Twitter fasst ein Fan die Situation passend zusammen:

Daisy Ridleys echten Ehemann für die Rolle der Figur zu besetzen, die direkt auf Kylo Ren im Reylo-Fanfiction-Film basiert ... sie hatten die Gelegenheit, das Lustigste der Welt zu tun, und sie HABEN ES GETAN.

Reylo-Fanfiction im Kino: Wann startet The Love Hypothesis?

Amazon MGM hat bisher keinen konkreten Kinostart für The Love Hypothesis enthüllt. Vorerst beginnen die Dreharbeiten unter der Regie von Claire Scanlon, die mit Set It Up bereits eine sehr charmante RomCom inszeniert hat. Darüber hinaus war sie als an zahlreichen Comedy-Serie beteiligt. Das Drehbuch stammt derweil aus der Feder von Sarah Rothschild, bekannt für den Netflix-Film The Sleepover.