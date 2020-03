Vom Game of Thrones-Set geklaut: Geschenk rührt Emilia Clarke zu Tränen

Nach 8 Staffeln Game of Thrones hat Daenerys-Darstellerin Emilia Clarke endlich ein Souvenir vom Set bekommen - dank ihrem Bruder, der das Geschenk organisierte.

Der Hauptcast von Game of Thrones war mit der Serie über viele Jahre hinweg verbunden, sodass der Abschied für so manchen Darsteller ziemlich schwer fiel. Einige der Stars haben aber immerhin ein Andenken vom Set behalten - darunter Kit Harington, der seine Jon Schnee-Statue aus Staffel 6 mit nach Hause nahm.

Emilia Clarke hingegen hat während der Dreharbeiten nie ein Souvenir an sich genommen. Umso erfreuter war sie, als ihr Bruder - seines Zeichens im Kamera-Bereich bei Game of Thrones tätig - zu Weihnachten mit einem ganz besonderen Geschenk aufwartete. Davon erzählte sie in der Frühstückssendung von BBC Radio 2 (via Yahoo! News ).



Nach Game of Thrones: Star hat das Ende bis heute nicht gesehen

Game of Thrones: Dieses Geschenk ließ Emilia Clarke durchdrehen

Wie die Daenerys-Darstellerin berichtet, schenkte ihr ihr Bruder zu Weihnachten eine Targaryen-Flagge, die in der Serie bei einer Schlachtszene zum Einsatz gekommen war. Da die Britin sich nie getraut hatte, etwas vom Set einfach mitgehen zu lassen, reagierte sie besonders emotional:

Er hatte in einer dieser Kampfszenen - ich glaube, es war ein Kumpel eines Kumpels eines Kumpels - wie auch immer, er besorgte mir eine der Targaryen-Fahnen, also öffnete ich das Geschenk und brach in Tränen aus.

© HBO Emilia Clarke in Game of Thrones

Zuvor hatte Emilia Clarke die Game of Thrones-Verantwortlichen immer wieder darum gebeten, ein Souvenir behalten zu dürfen - zum Beispiel eine Perücke oder einen der 8 Mäntel, den die Königin der Drachen im Verlauf der Serie trug. Daraus war jedoch nie etwas geworden.

Bei Sky könnt ihr aktuell die ersten sieben Staffeln von Game of Thrones streamen.

Was ihre Rolle der Daenerys betrifft, ist Clarke nach eigenen Angaben einerseits froh, Game of Thrones hinter sich gelassen zu haben. Das Ende habe ein befreiendes Gefühl mit sich gebracht. Dennoch sei Daenerys buchstäblich ein Teil von ihr, wie sie im Gespräch ebenfalls versichert.

Emilia Clarke: Ihre Projekte nach Game of Thrones

Nach dem Game of Thrones-Finale treibt Emilia Clarke ihre Karriere voran. So war sie im vergangenen Winter in der romantischen Komödie Last Christmas auf der großen Leinwand zu sehen, aktuell befinden sich auch schon zwei neue Projekte in der Pipeline:

In Let Me Count the Ways von Regisseur Björn Runge spielt sie eine Dichterin, die an einer mysteriösen Krankheit leidet, während Clarke mit The Beauty Inside für eine weitere Romanze unterschrieben hat.

Podcast für Serienfans: Warum Vikings so beliebt ist

In der neuen Folge Streamgestöber - auch bei Spotify - diskutieren Andrea, Esther und Jenny U. von Moviepilot, was die derzeit größte Historienserie Vikings so besonders macht - und worüber ihr hinweg sehen müsst:

Für alle Fans von Vikings tauchen wir im 2. Teil des Podcasts ab Minute 00:31:03 tief ins Spoilergebiet ein zu den spannendsten Figuren. Ab Minute 00:52:02 reden wir über Staffel 6A und mutmaßen, was uns im großen Finale erwartet.

Hättet ihr auch gerne eine echte Targaryen-Flagge aus Game of Thrones?