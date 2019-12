Game of Thrones-Finale: Kleidungsstück von Daenerys hat versteckte Bedeutung

Kostümdesignerin Michele Clapton hat in einem Interview enthüllt, dass der weiße Pelzmantel von Daenerys ihr Finale in Game of Thrones gewissermaßen angekündigt hat.

"Ein Kostüm kann einem so viel über die Reise von jemandem erzählen wie ein anderer Charakter mit sechs Kostümen", so Kostümdesignerin Michele Clapton. Im Dienste einer Geschichte ist der Entwurf von Kleidungsstücken für Charaktere ein mächtiges Werkzeug. So verhält es sich auch mit Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) im vieldiskutierten Finale von Game of Thrones.

Zu Beginn der letzten 8. Staffel tritt die Figur samt weißem Pelzmantel in Erscheinung, der offenbar ein Hinweis auf ihr Game of Thrones-Ende war. Dies hat Clapton vor wenigen Tagen im Gespräch mit TV Guide erklärt.

Dany, der Engel: Das verrät der Mantel über ihr Game of Thrones-Schicksal

Vorsicht, Spoiler zu Game of Thrones: In der finalen Schlacht um Königsmund taucht Daenerys die Stadt auf dem Rücken ihres Drachen Drogon in ein Flammenmeer. Unzählige Unschuldige verbrennen. In einer letzten Konfrontation mit Jon Schnee (Kit Harington) findet sie selbst den Tod: Nachdem sie ihm darum bat, mit ihr gemeinsam die "neue Welt" zu errichten, zückt Jon während eines Kusses ein Messer und ersticht sie.

Motivationen Daenerys' für ihre letzten Handlungen in Game of Thrones zeigten sich Clapton zufolge in ihrem weißen Pelzmantel, der zunächst aber aus praktischen Gründen entworfen worden sei: "Ursprünglich ging es um die Idee, dass, wenn sie auf einem Drachen gen Norden reitet, es warm haben sollte."

Doch von diesem Punkt aus habe sich die Idee so entwickelt, dass der Mantel Danys Selbstwahrnehmung in dem Moment reflektiert habe:

Und dann entschied ich, dass es tatsächlich das erste Mal ist, dass sie etwas komplett Selbstloses tut - denn für gewöhnlich ist es zu ihrem eigenen Vorteil - und bei diesem Anlass war es tatsächlich für ihre Liebe. Also habe ich diese Idee geliebt, während ich das Kostüm entworfen habe, dass es fast so ist, [als würde] sie sich als diese Erlöserin, diesen Engel, sehen.

Bei ihrer Ankunft auf dem Drachen sei sie "gewissermaßen dieser Engel der Barmherzigkeit. Ich denke, es sagt einfach so viel über ihren Seelenzustand zu jener Zeit aus, wie sie sich selbst sah."

Was haltet ihr von der erklärten Bedeutung hinter Danys Mantel in Game of Thrones?