Von wegen Captain America: Chris Evans spricht über überraschend andere Marvel-Rückkehr

Viele Marvel-Fans wünschen sich, dass Chris Evans als Captain America zurückkehrt. Der Schauspieler wäre aber auch nicht abgeneigt, als Teil der Fantastic Four durchs MCU zu fliegen.

Vor drei Jahren war Chris Evans das letzte Mal als Captain America auf der großen Leinwand zu sehen. In Avengers 4: Endgame lieferte er seine Abschiedsvorstellung im Marvel Cinematic Universe ab. Trotz einer emotionalen Schlussszene spekulieren die Fans seitdem über seine potentielle Rückkehr. Evans selbst hat andere Ideen.

Captain America-Star Chris Evans würde gerne als Johnny Storm ins Marvel-Universum zurückkehren

In einem neuen Interview mit MTV News wird Evans gefragt, ob er jemals darüber nachgedacht hat, eines Tages als Johnny Storm aka Human Torch ins Marvel-Universum zurückzukehren. Evans spielte die Figur lange vor der Gründung des MCU in den zwei Fantastic Four-Filmen aus den 2000er Jahren.

Im Interview zeigt sich Evans sichtlich angetan von dem Gedanken.

Wäre das nicht großartig? Damit ist bisher noch nie jemand zu mir gekommen. Ich meine, ich sehe inzwischen auch nicht mehr so aus. Das war vor 15, fast 20 Jahren. Oh mein Gott, ich bin alt. Aber ich liebe diesen Charakter sehr. Ich glaube ... macht [Marvel] nicht gerade etwas [Neues] mit den Fantastic Four?

Das stimmt. Marvel arbeitet aktuell an einem Fantastic Four-Reboot. Lange Zeit heiß es, dass Jon Watts, der Regisseur der jüngsten Spider-Man-Trilogie, die Inszenierung übernimmt. Doch der ist kürzlich ausgestiegen und setzt jetzt bei Lucasfilm die neue Star Wars-Serie Skeleton Crew mit Jude Law in der Hauptrolle um.

Der Trailer zum ersten Fantastic Four-Film mit Chris Evans:

Fantastic Four - Trailer (Deutsch) HD

Völlig unabhängig davon wäre Evans' Rückkehr als Johnny Storm definitiv möglich. Wie? Das haben zuletzt Spider-Man: No Way Home und Doctor Strange in the Multiverse of Madness gezeigt. Dank dem Multiversum können problemlos Figuren aus anderen Filmen ins MCU geholt werden, die bisher noch nicht Teil des MCU-Kanons waren.

