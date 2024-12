Von Yellowstone bis zu Netflix' größtem Fantasy-Epos: In wenigen Tagen enden gleich 4 Serien-Highlights auf einmal

Serienabschiede fallen oft schwer, doch die kommende Woche wird für Serienfans besonders hart. Denn neben dem Yellowstone-Finale enden noch drei weitere gefeierte Hits.

Dieses Jahr mussten sich Serienfans schon von so einigen Serien im Stream und TV verabschieden. Ob ein richtig starker Abschied wie bei Arcane oder eine desaströse Enttäuschung wie The Umbrella Academy: Serienfinale schmerzen aus unterschiedlichsten Gründen und lassen die Emotionen hochkochen.

In der kommenden Woche müssen Fans aber besonders starke Nerven bewahren. Denn neben dem Western-Hit Yellowstone enden in wenigen Tagen noch drei weitere Serien-Highlights, die Fans jahrelang begeistern konnten. Hier gibt's die Übersicht:

Abschied von der Dutton-Ranch: Yellowstone endet nach 5 Staffeln

Am kommenden Montag, dem 16. Dezember 2024, erscheint hierzulande bei AXN Black die 14. und letzte Folge der 5. Staffel Yellowstone, welche die moderne Westernsaga um die Dutton-Ranch nach fünf Seasons zu einem Abschluss bringt. Ein endgültiger Abschied wird das Serienfinale jedoch nicht sein. Neben den zahlreichen Spin-offs des Yellowstone-Universums wurde gerade erst eine weitere neue Serie angekündigt, welche die Geschichte von mindestens zwei Fanliebling weitererzählt.

Urkomische Vampir-Serie: What We Do in the Shadows endet nach 6 Staffeln

Seit 2019 bringt die schräge Vampir-WG rund um Nandor, Lazlo, Nadja, Colin Robinson und ihren menschlichen Diener Guillermo die Fans zum Lachen. Doch nach sechs Staffeln und 61 Episoden What We Do in the Shadows müssen wir jetzt Abschied nehmen von den liebenswert chaotischen und ewig notgeilen Blutsaugern aus Staten Island. Allerdings mit einer Einschränkung: Das Serienfinale erscheint am kommenden Montag vorerst nur in den USA bei FX. Bis zum deutschen Start von Staffel 6 bei Disney+ müssen wir uns noch ein paar Monate gedulden.

Netflix' längste Fantasy-Serie: Der Prinz der Drachen endet nach 7 Staffeln

Mit sieben Staffeln ist Der Prinz der Drachen die längste Fantasy-Serie von Netflix. Doch am 19. Dezember 2024 wird die epische Saga rund um Menschen, Elfen und Drachen aus dem magischen Reich Xadia nach 63 Episoden zu Ende gehen.

Eine richtig gute Star Trek-Serie: Lower Decks endet nach 5 Staffeln

Wer Star Trek: Lower Decks bisher keine Chance gegeben hat, sollte das schleunigst nachholen. Denn die durchgeknallte Animationsserie über die schrägen Abenteuer von Mariner, Boimler, Tendi und Rutherford auf dem ziemlich unbedeutenden Sternenflotten-Raumschiff USS Cerritos ist eine der größten Überraschungen der neuen Star Trek-Serienära. Nach fünf Staffeln und 50 Folgen ist der Spaß aber schon wieder vorbei. Das Serienfinale könnt ihr ab dem 20. Dezember 2024 bei Paramount+ streamen.

