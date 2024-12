"Es war Zeit": Yellowstone-Star schießt nach Kevin Costner-Ausstieg gegen seinen Co-Star

Nicht alle bei Yellowstone vermissen Kevin Costner. Co-Star Luke Grimes erklärte nun offen, dass sein Ausstieg vieles beim Seriendreh von Staffel 5b vereinfachte.

Die 5. Staffel Yellowstone liegt in den letzten Zügen. In wenigen Tagen wird das große Serienfinale ausgestrahlt. Inzwischen wissen wir, dass es keine 6. Staffel, dafür aber ein weiteres Spin-off geben wird. So kurz vor dem Abschluss kochen die Gefühle zum vergangenen Kevin Costner-Ausstieg unvermeidlich noch einmal hoch und Kayce-Darsteller Luke Grimes fasste die Situation aus persönlicher Perspektive recht abgeklärt zusammen.

Yellowstone-Star Luke Grimes vermisst Kevin Costner in den letzten Folgen nicht

Der Trailer zum Yellowstone-Finale verspricht einen dramatischen Abschluss: Yellowstone endet mit dem endgültigen Abschied von Kevin Costners Figur John Dutton. Jetzt, wo das Ende der Serie greifbar ist, nehmen weder Fans, die sich über Serienschöpfer und Super-Cowboy Taylor Sheridan aufregen, noch beteiligte Stars mehr ein Blatt vor den Mund. Gegenüber Cinemablend erklärte Luke Grimes, der 5 Staffeln lang den jüngsten Sohn des Dutton-Patriarchen spielte:

Hoffentlich können alle sehen: Es war Zeit. Um ganz ehrlich zu sein, bedeutete Kevin [Costners] Wegfallen teilweise, dass auch einiges an Konflikt wegfiel. Natürlich war es kein großer Spaß, dem [Streit] beizuwohnen. Ich will nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen, aber das war tatsächlich die einfachste Staffel, die wir je gedreht haben.

In der Vergangenheit hatten schon andere Yellowstone-Stars wie Beth-Darstellerin Kelly Reilly angedeutet, dass die Abwesenheit von Kevin Costner der Serie eine "neue Energie" verliehen habe. Die Aussage, dass John Dutton trotzdem noch im Mittelpunkt steht, dürften alle verstehen, die die neuen Folgen von Staffel 5 gesehen haben. Die 14. Folge wird Costners Yellowstone-Kapitel nun endgültig abschließen.

So könnt ihr das Yellowstone-Finale in Deutschland schauen

Die 14. und damit letzte Folge der 5. Staffel Yellowstone beendet die Serie. In Deutschland wird sie einen halben Tag nach der US-Ausstrahlung gezeigt: Am Montag, dem 16. Dezember 2024 erscheint sie um 12:30 Uhr im Stream bei AXN Black, was beispielsweise als Amazon Channel * buchbar ist (auch im kostenlosen Probeabo). Danach wird Yellowstone nur noch in seinen Spin-off-Serien weiterleben.

Diese Yellowstone-Serien kommen noch:

Die 2. Staffel der Vorgeschichte 1923 startet am 23. Februar 2025 bei Paramount+



startet am bei Paramount+ Das noch titellose Yellowstone Spin-off gehört den Überlebenden der Mutterserie



gehört den Überlebenden der Mutterserie Yellowstone: 6666 knöpft sich die Four-Sixes-Ranch in Texas vor



knöpft sich die Four-Sixes-Ranch in Texas vor The Madison kommt als weitere Serie ins Yellowstone-Universum



kommt als weitere Serie ins Yellowstone-Universum 1944 wird das dritte Prequel zur Dutton-Familiengeschichte

