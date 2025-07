Vor 48 Jahren war sie für ein paar Sekunden in diesem Filmjuwel zu sehen, heute ist sie eine der berühmtesten Schauspielerinnen der Welt: Erkennt ihr sie?

1977 kam ein Film ins Kino, der vielen als einer der besten überhaupt gilt. Darin zu sehen ist für wenige Sekunden eine Schauspielerin, die später zum großen Hollywood-Star wurde.

Es ist immer extrem spannend, mit welchen Kleinstrollen große Hollywood-Stars ihren Anfang in der Traumfabrik machten. The Rookie-Star Nathan Fillion etwa oder der Stranger Things-Liebling Winona Ryder. Einer der größten Sci-Fi-Stars aller Zeiten feierte ihren Kino-Einstand mit einem Film, der vielen noch heute als Meisterwerk gilt: Sigourney Weaver (Alien) in Woody Allens Klassiker Der Stadtneurotiker.

Sigourney Weaver wurde nach ihrer ersten Kinorolle weltbekannt

Ganz am Ende des Films taucht Weaver als Date der Hauptfigur Alvy (Allen) vor einem Kino auf, an dem er auf seine Ex-Freundin Annie (Diane Keaton) trifft. Weavers Figur war nur für ein paar Sekunden zu sehen – die Rolle hat dementsprechend nicht einmal einen Namen.

Nichtsdestotrotz ist die Schauspielerin auch Jahrzehnte später noch immer extrem stolz auf ihren Auftritt. Wie sie in einem Interview für das American Film Interview erklärte, handele es sich bei Der Stadtneurotiker um einen "modernen Film", der eine Beziehung zeige, die gleichzeitig eine Freundschaft sei: "Wir schauen den Film und fühlen, dass genau das uns auch heute passieren könnte."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch wenn es sich um eine Kleinstrolle handelt, hat Weaver guten Grund, stolz zu sein: Der Stadtneurotiker gilt vielen als Meisterwerk der Filmgeschichte. Das renommierte Filmmagazin Sight and Sound zählt ihn zu den 250 besten Filmen überhaupt, Quentin Tarantino hält ihn für perfekt.

Sigourney Weavers Karriere nahm nach Der Stadtneurotiker stark an Fahrt auf: Spätestens, als Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt zwei Jahre später in den Kinos erschien, kannte jeder Sci-Fi-Fan ihr Gesicht. Für ihre Rolle der Weltraumheldin Ripley kehrte sie in drei Sequels zurück.

In den 1980er Jahren war Weaver unter anderem im Kultfilm Ghostbusters - Die Geisterjäger und der Fortsetzung Ghostbusters 2 zu sehen. 1989 wurde sie für Gorillas im Nebel - Die Leidenschaft der Dian Fossey und Die Waffen der Frauen gleich doppelt für den Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert.

Zuletzt begeisterte sie viele Fans durch ihre Rolle in den Avatar-Filmen von Aliens-Macher James Cameron, bald wird sie in The Mandalorian & Grogu zu sehen sein. Sechs Jahrzehnte dauert Weavers Hollywood-Karriere bereits an. Und alles scheint mit einem kleinen Auftritt vor einem New Yorker Kino seinen Anfang genommen zu haben.